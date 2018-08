Aprehenden al diputado opositor Rafael Quispe; denuncia represalias

Por orden del fiscal Ramiro Jarandilla, el diputado Rafael Quispe fue detenido este miércoles y acusado por un caso que es de 2012, dijo la abogada Zulema Lanza, quien denunció que esta aprehensión es un acto de venganza por las denuncias que realiza.

Es la tercera vez que se detiene al legislador suplente y ya estuvo detenido en otras dos oportunidades por otros procesos que tiene ante el Ministerio Público.

Quispe denunció que fue aprehendido por represalias del fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, a quien acusó por hechos de violencia y de no tener los méritos suficientes para asumir el cargo de fiscal de distrito.

"Me han aprehendido. Esto es una venganza de Edwin Blanco, más conocido como pega mujeres, porque he anunciado que voy a impugnar su postulación (a Fiscal General)", señaló Quispe.

Indicó que fue citado por la Fiscalía para declarar porque estaría implicado en un presunto caso de uso indebido de influencias y de no presentarse iba ser aprehendido.

El diputado se presentó a la hora indicada, declaró por ese caso y luego por orden fiscal fue aprehendido y remitido a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz.

Quispe calificó de ilegal la medida porque él cumplió con presentarse a declarar en el Ministerio Público; sin embargo, pese a eso fue aprehendido.

"Es una represalia del fiscal Blanco porque que he salido diciendo que voy a impugnar la decisión del fiscal pega mujeres, no es ético, no es moral para que él sea fiscal general", manifestó.

Denunció que desde hace unos meses Blanco intenta intimidarlo con este tipo de "acciones ilegales" para acallarlo.

La abogada Lanza dijo que su cliente no podía ser detenido porque tiene una prerrogativa constitucional a través del artículo 152 de la Constitución Política del Estado.

Quispe aguarda en celdas policiales la audiencia de medidas cautelares.