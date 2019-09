Apartan de su cargo a jefe policial que promovió poner orejas de burro a los malos conductores

Anibal Rivas Guzmán dejó el cargo de director del Organismo Operativo de Tránsito en Yacuiba, tras emprender una campaña de educación vial, poniendo orejas de burro a los conductores de motocicleta que no llevaran cascos.

"Me pregunto, porqué años anteriores no dijo nada, yo pille informes desde el año 2017, que se concientizaba de la misma forma y a cargo de la capitán Claudia Crespo, que está destinada desde muchos años atrás en tránsito y no es cambiada como cualquier otro oficial", dijo el uniformado al recibir un memorándum de cambio de destino, de acuerdo a El País.

La representante de la Mesa Defensorial, María Paredes, en diálogo con El Chaco Informa, refirió que tras tener conocimiento de la actividad de prevención que desarrollaba la Unidad de Tránsito en Yacuiba, envió una nota al Comando de Frontera Policial, en fecha 29 de agosto, pidiendo “preservar la dignidad de la población y el cese inmediato de la vulneración”, tal como señala el documento.

La actividad fue considerada como “humillante” y “denigrante” para las personas que fueron fotografiadas con las “orejas de burro”; aunque aclaró, que ninguno de los afectados presentó denuncia o se quejó por estos hechos y que las acciones fueron asumidas de oficio por la Defensoría.

En respuesta, el ahora exdirector dijo que "la Defensoría debería comunicarse conmigo, haciéndome notar lo que manifiesta y por supuesto, que, viendo de ese lado, suspendería esa campaña, pero repito, nunca fue mi intención", resignándose a su cambio de funciones.

