Aparece la madre que denunció un intento de secuestro en el Teleférico

"Ah, es que yo he estado en la cárcel y él también ha estado en la cárcel, eso me dijeron y ahí me asusté", relató hoy la madre que denunció un presunto intento de secuestro en una de las cabinas del Teleférico en la ciudad de La Paz.

En entrevista con 'Bolivision', la mujer cuenta que todo sucedió el pasado lunes, cuando iban rumbo al colegio, cerca de las 11:30, cuando junto a su hija abordaron una cabina de la línea verde desde Obrajes para ir a Irpavi.

"Paré la conversación, agarré muy bien a mi hija. El hombre movía un papel, pensé que me estaba lanzando algo, sentía que las personas se acercaban más a mí, agarré fuerte a mi hija y entré a una cabina de control", relata la madre que no fue identificada.

Video de la entrevista a la mujer:

También dijo que el audio que grabó de advertencia fue compartido con sus familiares, pero luego fue viralizado en grupos de WhatsApp, cobrando tal repercusión que se inició una investigación por parte de la empresa estatal y también por la Policía.

Hoy el director de la Fuerza de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, el coronel Sergio Bustillos, informó que se revisaron los videos de seguridad e identificaron a dos sospechosos, pero que la supuesta víctima no se apersonó a presentar una denuncia formal.

“Son imágenes y necesitamos contar con la declaración. Por eso, de forma cortés, le pedimos que pueda apersonarse para que nos brinde mayor información. Estamos trabajando en ello. Es de vital importancia la declaración de esa persona”, declaró Bustillos al portal Urgentebo.

Mediante un comunicado el Teleférico señaló que "se procedió a atender a la señora que denunció el supuesto ilícito resguardándola con personal de seguridad", enfatizando que “en cinco años jamás se tuvo un incidente”.

