Anticipan que dirigente cocalero podrá viajar a enterrar a su hijo

De una u otra forma podrá viajar a los Yungas para enterrar a su bebé. Franclin Gutiérrez comparece este jueves nuevamente ante la justicia para buscar la cesación de su detención preventiva y cualquiera sea el resultado, se anticipa que tendrá el permiso para poder ir a enterrar al menor de sus hijos.

"Lamentablemente me he enterado del fallecimiento de mi hijo, estoy muy acongojado, con un dolor en el corazón. No tengo palabras, pero sé que Dios es grande y va a querer que me puedan dar la libertad", afirmó el dirigente de Adepcoca al ingresar a juzgados de La Paz.

Una vigilia se montó nuevamente en las afueras al edificio judicial en la sede de Gobierno. Es la quinta oportunidad en la que el productor de la hoja verde pide abandonar la cárcel de San Pedro, donde fue remitido el 28 de agosto por presuntamente ser el autor intelectual de los hechos de violencia en La Asunta.

"El señor Franclin Gutiérrez hoy tiene una audiencia de cesación a la detención preventiva y a la conclusión de esa audiencia nos van a otorgar el permiso para que pueda constituirse a su localidad y pueda participar de los actos fúnebres vinculados al deceso de su hijo", afirmó hoy uno de sus abogados, Ernesto Jáuregui.

Gutiérrez no quiso responsabilizar a nadie por la muerte del niño, simplemente se limitó a señalar que sus familiares le contaron que se puso mal y que extrañaba a su papá. Contó que no durmió toda la noche y que no dejaba de llorar.

El menor iba a cumplir dos años el 24 de noviembre. Falleció anoche y ahora Cristina Acuña, madre del bebé y esposa de Franclin Gutiérrez, afirma que no se lo enterrará hasta que el dirigente cocalero de los Yungas no obtenga su libertad.