Anssclapol no permitirá proceso a policía que grabó ebrio a gobernador

Javier Quispe, ejecutivo de la Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Cabos y Policías (Anssclapol) anunció la mañana de este lunes que no permitirán que se procese al uniformado que filmó en estado de ebriedad al gobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez.

A tiempo de declarar en "emergencia" a esa instancia, ante las acciones anunciadas por el viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, el representante sostuvo que no existe normativa que prohíba a un uniformado filmar a autoridades que incurren en faltas.

"Le digo al Gobierno que no se equivoque, que no trate de forzar otra norma. No puede ser sancionado el policía por su accionar legal, su procedimiento ha sido de manera correcta”, dijo el dirigente, de acuerdo a radio Líder.

Quiroga aseguró la pasada semana que corresponde "una sanción disciplinaria, porque la normativa policial no permite que un funcionario pueda publicar una filmación propia de su trabajo".

En redes sociales comenzó a circular en pasados días una grabación que muestra cómo un agente de la institución del orden conduce a Tránsito de Tarija a la autoridad departamental, debido a que se encontraba borracho al interior de un motorizado de propiedad del Estado.

El viceministro consideró que la "intencionalidad" también "amerita un reproche", debido a que lo que hizo el agente "no se enmarca dentro de los protocolos" y agregó: "que se haya grabado y publicitado, ya tiene otro trasfondo, entonces ese es un mal procedimiento policial".

