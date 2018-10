Andrés Gómez confirma que lo buscan, pero no habló de candidaturas

"Me asombra y honra que se mencione mi nombre. Más si proviene de sectores conocidos por su talla de luchadores sociales", responde Andrés Gómez sobre la consideración que este viernes realizaron cuatro distritos de la ciudad de El Alto, que lo ven como un posible candidato a la Presidencia.

El docente universitario y periodista, confirma a EL DEBER que en el último tiempo fue buscado por diferentes sectores que pretenden conformar una alternativa de defensa de los resultados del referendo del 21F de 2016, cuando 'Bolivia dijo No'.

"Desde hace meses me busca gente de diferentes lugares, regiones y representantes de algunas organizaciones y movimientos sociales para constituir un proyecto político destinado a defender la democracia, a propugnar justicia y promover el cambio de valores en la sociedad boliviana", explica en entrevista con este medio.

Sin embargo, enfatiza que por el momento "no se habló de candidaturas" y que aún no se decide si traducir o no ese rechazo a la repostulación de Evo Morales en un instrumento que juegue algún papel en los comicios generales de 2019.

"Entre las personas que me buscaron hay tres tendencias: defender la democracia, lo que significa hacer respetar el referendo del 21 de febrero de 2016; constituir un bloque de unidad para recuperar la democracia en las urnas e ir a las urnas con representación propia a riesgo de avalar a un candidato inconstitucional y correr el peligro de participar en unas justas democráticas frente a políticos que están destruyendo la democracia porque nunca creyeron en ella", comenta.

Sostiene, además, que "hay una intensa deliberación respecto a si vale la pena enfrentar en democracia a gente que desconoció el voto de una institución de la democracia participativa: el referendo, y luego violó la Constitución y después incumplió su propia palabra".

El exdirigente de El Alto, Roberto de la Cruz, publicó en su cuenta en Facebook que "alteños cortejan políticamente al exdirector de Erbol para que sea candidato a presidente 2019. Él acompañó a los alteños durante las 24 horas informando con los testimonios de los vecinos para que no sean más masacrados, son algunas opiniones de las víctimas tras recordar 15 años de la masacre de octubre 2003".

No es el único grupo que menciona una posible candidatura del periodista. Hace algunas semanas el frente denominado 'Patriotas constitucionalistas', conformado por militares que fueron dados de baja por exigir la descolonización en las FFAA, también mencionaron su nombre.