Analizan ampliar plazo para renunciar a la militancia fraudulenta

La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque, afirmó que esta jornada la Sala Plena de esa instancia analizará ampliar el plazo para renunciar a la militancia "trucha" a los partidos políticos, tema que generó una severa polémica dentro de la población.

En entrevista con el canal Abya Yala, la titular afirmó que "hoy tenemos sala plena, vamos a analizarlo, pero el objetivo es ampliar hasta el 11, 13 de diciembre", en referencia al lapso para el trámite, que debía extenderse para hasta el 28 de noviembre.

Destacó que "hemos creado este sistema 'Yo Participo' para que la ciudadanía pueda constatar su militancia en determinado partido político, porque en varios casos se han visto firmas falsificadas en los libros de militancia".

Los datos del ente electoral detallan que fueron más de 500 trámites atendidos en una jornada para renunciar a la militancia "trucha". Esta jornada nuevamente se ven algunas filas en las ciudades del eje troncal del país.

Actualmente son 1.1 millones de partidas habilitadas para la consulta y que aún queda otro millón que todavía es verificado, razón por la cual algunas personas que no figuran como inscritas, quizá lo hagan hasta el 13 de diciembre, fecha en la que deberá estar consolidado el padrón.

"Entendemos que hay una irregularidad que corresponde investigar, nosotros no lo vamos hacer, sí la justicia ordinaria (...) Quien puede reclamar sobre la firma, si es de él o no, es solo el ciudadano. Debe investigarse si el ciudadano dice que no se ha registrado, corresponderá a la justicia ordinaria porque son delitos", afirmaba ayer el vocal Idelfonso Mamani sobre las irregularidades.