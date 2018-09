Ampuero: 'No está dado el clima para tener una reunión productiva'

"Chile decidió suspender esta reunión porque creemos que no está dado el clima y el ambiente para tener una reunión productiva", afirmó este martes el canciller de Chile, Roberto Ampuero, sobre la suspensión de la reunión del Comité de Frontera e Integración programada para este miércoles y jueves en La Paz.

El Gobierno nacional sostiene que la diplomacia chilena ahora deja mucho que desear. Consideran que la cancelación unilateral del encuentro entorpece los nexos que existen entre ambos países.

"Lo único que demuestra Chile es desesperación, desorden, incapacidad diplomática, Chile siempre se había jactado de tener una diplomacia impecable, pero demuestra que su diplomacia deja mucho que desear", afirmó la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño.

Mientras que el titular del Senado, Milton Barón, sostuvo: "Chile no puede entorpecer las relaciones diplomáticas, me parece que es una actitud nada amigable, no es un gesto de buena vecindad el que asume Chile. Lo único que nosotros hacemos es ejercer nuestros derechos con la contrademanda".

La tensión entre ambas naciones surge debido a la proximidad del fallo dentro del juicio marítimo en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y la contrademanda presentada por Bolivia respecto a las aguas del Silala.

Bolivia y Chile acordaron en julio, en Santiago, trabajar de manera conjunta a fin de proyectar para septiembre próximo la XV Reunión del Comité de Frontera e Integración. La última vez que se reunió el comité fue en octubre de 2017, en la ciudad costera de Arica.