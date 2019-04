Ampliarán investigación para establecer nexos de narco que se fotografió con oficial de la Felcc

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, de manera escueta se refirió este miércoles a la fotografía en la que aparecen el capitán Fernando Moreira, su esposa y el hijo del coronel Gonzalo Medina compartiendo con el boliviano Pedro Montenegro, buscado por la justicia por el delito de tráfico de sustancias controladas.

La autoridad agregó que no se han comunicado con el coronel Medina, por la fotografía de su hijo con Montenegro y se limitó a señalar que será él (Medina) quien tendrá que dar sus explicaciones en las instancias que corresponda.

“Evidentemente (Montenegro) es una persona que cuenta con una orden de captura internacional, se está haciendo el trabajo investigativo correspondiente y obviamente la investigación se va ampliar para establecer otros nexos que pueda tener esta persona. Tienen que investigarse todos los aspectos inherentes a nexos y contactos que hayan tenido estas personas (Medina y Moreira)”, indicó Romero.

Durante la conferencia de prensa que ofreció Romero, los periodistas quisieron saber más detalles sobre el caso y preguntaron si es que el Gobierno tiene conocimiento de la presencia de Montenegro en Bolivia, a lo que el ministro se negó en dar más detalles al respecto.

“Esos detalles no se los puede dar, es decir, no se puede filtrar información de una investigación en curso, para no abortar la investigación. Pero si puedo asegurar que se está trabajando intensamente en ese tema”, agregó.

Documentos judicializados, a los que accedió EL DEBER, revelan que el capitán Fernando Moreira Morón, acompañado de su esposa y el hijo del coronel Gonzalo Medina Sánchez, aparecen en una fotografía compartiendo junto al boliviano Pedro Montenegro Paz, que desde el 21 de julio de 2015 tiene una orden de detención emitida por la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia, para su extradición a Brasil donde es acusado por el delito de tráfico internacional de drogas. Montenegro está relacionado a una red que en 2013 fue desbaratada en San Pablo en la operación ‘Monte pollino’, que se ejecutó tras descubrirse en un país de Europa un cargamento 1,3 toneladas de cocaína que fue valuada en más de $us 60 millones.

Según fuentes policiales, la imagen fue tomada los primeros días de marzo de este año en la ciudad de Cartagena, Colombia.

La fotografía, que forma parte de las investigaciones de los servicios de Inteligencia de la Policía, habría sido registrada, coincidentemente, en las mismas fechas en las que el capitán de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Fernando Moreira, viajó a Cartagena, como lo aseveró Medina en una conferencia el lunes por la mañana, donde también dijo que él había viajado a Bahamas, aclarando que tenían permisos oficiales y, en su caso, fue para un tratamiento de salud.

