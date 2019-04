Amalia está a $us 700 de lograr que subsista su radio por internet

Amalia Pando está a menos de 700 dólares de conseguir que subsista su idea de radio por internet. La destacada periodista comenzó hace menos de un mes una campaña para recaudar fondos.

La meta son 20.000 dólares y hasta esta tarde se habían recaudado 19.300. El monto permitirá que el emprendimiento multimedia tenga garantizados los recursos para que pueda operar por un año.

Su equipo de comunicadores está compuesto por siete personas. Ella califica al emprendimiento como un "hit periodístico", pero "un fracaso financiero". Lamenta que no puede acceder ni siquiera a la publicidad privada. "Necesitamos que nos apoye", instó hace algunas semanas.

"Soy periodista hace más de cuatro décadas, pero en los últimos años, este Gobierno, al que no le gustan los periodistas, menos el periodismo de investigación y mucho menos las denuncias de corrupción, me han corrido de todos los medios en los que venía trabajando, fruto de esto me he tenido que atrincherar en el internet", dice en la grabación que promueve su campaña.

En las primeras horas de la recaudación, que es la segunda que realiza Pando, ella logró unos 11.000 dólares, pero con el paso de los días los ingresos llegaron con mayor lentitud. Si quieres hacer tu aporte puedes hacer clic aquí.

