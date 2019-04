Amalia Pando vuelve a pedir dinero para seguir con su programa

La periodista Amalia Pando vuelve a pedir aportes económicos para continuar con 'Cabildeo', un proyecto multimedia que difunde información. Tras quedarse sin espacio en radio Líder, de la Gobernación de La Paz, su única forma de salir al aire es por internet.

"Soy periodista hace más de cuatro décadas, pero en los últimos años, este Gobierno, al que no le gustan los periodistas, menos el periodismo de investigación y mucho menos las denuncias de corrupción, me han corrido de todos los medios en los que venía trabajando, fruto de esto me he tenido que atrincherar en el internet", dice parte del video difundido por la comunicadora.

Señala que su grupo de siete colaboradores es un "hit periodístico y un fracaso financiero", a tiempo de lamentar que no puede acceder ni siquiera a la publicidad privada. "Necesitamos que nos apoye", agrega.

Enfatiza que su equipo "está en el bando de la democracia", pero "arrinconados", detallando que su meta es recaudar 2.000 dólares al mes y 20.000 en 10 meses para seguirá trabajando con su plataforma 'Cabildeo'.

No es la primera vez que Pando debe recurrir a campañas de recaudación de dinero para seguir saliendo al aire. En mayo de 2018 tuvo que "estirar el sombrero", como lo hacen los artistas callejeros para seguir difundiendo sus denuncias, la mayoría contra el Gobierno de Evo Morales.

Video de la campaña de la comunicadora:

Conoce más sobre el tema: