Altercado entre legisladores marcaron la interpelación a López 

Jalones e insultos entre legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS) y Unidad Demócrata (UD) marcaron la interpelación de la ministra de Comunicación, Gisela López, que se desarrolló este sábado en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para responder un cuestionario que solicitó la oposición referido a las garantías del trabajo periodístico en el país.

Durante el acto interrogatorio, las diputadas del oficialismo Asunta Quispe y Modesta Supo jalonearon a su colega de UD, José Carlos Gutiérrez que bajaba de la testera del hemiciclo luego de hacer su intervención en la interpelación.

Ambas legisladores increparon a Gutiérrez y lo agarraron del brazo, momento en que el diputado forcejeo para liberarse en medio de gritos e insultos.

Minutos después, Quispe y Supo anunciaron una denuncia por racismo y discriminación contra su colega porque supuestamente se habría referido en términos despectivos a las legisladoras de pollera.

"Hoy hemos sufrido racismos y discriminación por el señor Gutiérrez, quien se acercó a nosotras y en forma despectiva dijo 'estas cholas'", indicó una de las diputadas.

Por su lado, el legislador de UD desmintió las declaraciones de las diputadas y aseguró que fueron ellas quienes lo agredieron. "Ya basta de dividir a este país, de sembrar odio y confrontar a oriente y occidente. No es primera vez que me agreden, la anterior vez me echaron agua", remarcó.