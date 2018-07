Hace 1 hora

Un densímetro nuclear, que es un artefacto que se utiliza en la construcción de carreteras, fue sustraído, probablemente el martes de esta semana, del campamento de la empresa china Sinohydro-Bolivia en el departamento de Cochabamba y la empresa denunció el robo 72 horas después, informó el ministro de Gobierno, Carlos Romero.



“En lo que se refiere a mi ministerio no conocimos de manera inmediata la denuncia de este robo y a partir de que tomamos conocimiento hemos instruido que se haga un trabajo investigativo lo más acelerado posible para dar con los autores de este hecho”, confirmó Romero ayer a través de un contacto.



El subcomandante departamental de la Policía en Cochabamba, coronel Raúl Grandi, y el director departamental de la Felcc de La Paz, coronel Jhonny Aguilera, confirmaron que recibieron el mensaje de advertencia y que vieron circular los avisos en varias redes sociales sobre este robo y adelantaron una investigación sobre el caso.



De acuerdo con la denuncia de la diputada Rose Mary Sandoval, hasta el momento la ciudadanía no fue informada del peligro que tiene este artefacto y que es altamente peligroso en manos de quienes no conocen su manipulación y demandó conocer las medidas que está tomando el Gobierno para recuperar el aparato nuclear.



“El densímetro nuclear es un artefacto que emite radiación para medir humedad y densidad de suelos bases, hormigones y asfalto. El dispositivo se encuentra dentro de una caja amarilla de aproximadamente 30 centímetros de alto, con los logotipos que informan sobre la peligrosidad de su contenido”, indica un comunicado de la empresa



Sinohydro-Bolivia trabaja en el país desde 2013 y está a cargo de la construcción de las carreteras Ichilo-Ivirgarzama y El Sillar; también trabaja en la construcción del proyecto hidroeléctrico San José, las tres obras en Cochabamba; el cuarto proyecto es la carretera Padilla-El Salto, de 49 km, en Chuquisaca.



Según el comunicado, la denuncia fue presentada el viernes y de inmediato, el viceministro de Defensa, José Luis Begazo, envió una nota al comandante del Ejército alertando sobre este robo.