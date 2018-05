Bs 1.248.888, ese fue el monto de la multa que le impuso el municipio de La Paz a Papeles de Bolivia (Papelbol) por el incumplimiento de contrato en lo referido a plazos de entrega de mochilas y útiles escolares en esta gestión, reveló ayer el alcalde Luis Revilla, a tiempo de explicar que habrá una evaluación interna para estudiar la posibilidad de repetir el contrato en 2019.

“No hemos tenido ninguna observación a la calidad de los materiales. Siempre viene una mochila mal cosida: si hacen 150.000 mochilas, hemos devuelto 1.000 y las han reemplazado, son cosas menores; sí tuvimos problemas con el cumplimiento, hubo un retraso de Papelbol de 10 o más días y por eso ha tenido una multa: la hemos multado como a cualquier empresa en años pasados”, explicó el munícipe paceño.

A su turno, el gerente de Papelbol, Eduardo Velásquez, admitió la existencia de la multa por un retraso de 11 días en la entrega de los materiales y dijo que también entregaron los descargos, pues la demora se produjo por dos razones: la primera porque una de las imprentas sufrió el desperfecto de una de sus máquinas y la segunda fue el robo de materia prima en uno de los talleres que fabricaron las mochilas. Los documentos legales de esos justificativos fueron entregados al municipio y falta la resolución de este diferendo.

De acuerdo con el documento oficial de recepción, el contrato fue firmado el 20 de noviembre de 2017 y Papelbol tenía 60 días de plazo para la entrega del material: es decir, hasta el 18 de enero de 2018, una semana antes del inicio de clases; pero hubo una demora de 11 días y la multa fue fijada en los Bs1,2 millones.

Papelbol firmó un contrato con el municipio paceño para la provisión de 153.585 mochilas con textos escolares, hojas de carpeta y material escolar por un monto de 11,3 millones de bolivianos; la fábrica papelera estatal procedió a tercerizar los servicios y subcontrataron a empresas privadas para cumplir con el contrato.

Revilla también recordó que la iniciativa partió de la directora del Servicio de Desarrollo de las Empresas (Sedem), Patricia Ballivián, quien en una conversación le mencionó que la empresa que dirige podía cumplir con todos los requisitos para la provisión del material y que por eso pidieron la cotización y vieron que sus precios eran inferiores, incluso a los parámetros que tenía la Alcaldía.



Entonces, con esa cotización supuso el ahorro no solo de dinero sino de tiempo porque le ahorraba tres meses de procesos administrativos y la supervisión de la elaboración, porque dijo que en años anteriores licitaron a privados pero que el incumplimiento fue el problema recurrente y que pese a las multas no se pudo recuperar el tiempo perdido.



Los tiempos

El alcalde también explicó que se debe entregar el material una vez iniciado el año escolar vigente porque necesitan el número final y concreto de estudiantes en todos los ciclos y establecimientos educativos; por tanto, eso ocurre hasta la tercera semana de iniciado el periodo escolar. Solo entonces se realiza la distribución.



Revilla dijo que al inicio de clases los estudiantes no utilizan las mochilas y morrales porque para el primer día de clases todas las familias compran el material propio, pero dijo que no es la mochila lo central de este proyecto, sino la entrega de textos y libros que son coordinados con el Ministerio de Educación y que los estudiantes y los profesores hacen uso de los textos que se mandan a fabricar para todas las materias de primaria y secundaria.

A su turno, el concejal Jorge Silva (MAS) afirmó que en este proceso, el municipio de La Paz acudió a Papelbol en cumplimiento del Decreto 3013, que manda a los gobiernos subnacionales a fomentar el uso de material reciclable, en este caso el papel, y que todo el material de papelería que fue licitado se hizo con ese tipo de material; asimismo, dijo que la calidad del material estuvo acorde al precio ofertado por la Alcaldía.

Ortiz presentó sus denuncias a cuatro entes

El Ministerio de Deportes, Aduana Nacional, Ministerio de Justicia y Contraloría General, son las cuatro entidades a las que el senador Óscar Ortiz presentó las denuncias sobre las irregularidades en los contratos para los Juegos Suramericanos.



“Estoy esperando que me respondan las peticiones de informe que he presentado al ministro de Deportes y a la Aduana Nacional, espero que se apure, ya presenté ante el Ministerio de Justicia y ante la Contraloría y espero que actúen con mayor celeridad”, refirió en conferencia de prensa.



Aunque los legisladores del oficialismo lanzaron la contraofensiva y los ministros y legisladores descalificaron las acusaciones desde que el presidente Evo Morales calificó como enemigos de Cochabamba a los que denunciaban este caso.

Ayer, el diputado Lino Cárdenas y la ministra de Comunicación lanzaron críticas al senador. Cárdenas dijo que son forzadas las denuncias y Gisela López dijo que Ortiz intenta desvíar el caso mochilas.