A Bs 91,7 millones asciende la suma de los contratos que el municipio de La Paz contrajo con dos empresas del Gobierno: el primero, con Papeles de Bolivia (Papelbol), por Bs 11,3 millones por mochilas y material escolar; y el segundo y más significativo, con Lácteos de Bolivia (Lacteosbol), por Bs 80,3 millones por la provisión del desayuno escolar por las gestiones 2017 y 2018. La noticia no les hizo ninguna gracia a los empresarios privados. Lanzaron críticas porque ven que se desnaturalizó la libre competencia y que, según ellos, deja en desventaja a los particulares que quieren participar en la puja por estos negocios.

A su turno, el alcalde de La Paz, Luis Revilla, explicó que las ofertas de Lacteosbol y de Papelbol eran ventajosas para el municipio y por eso se les adjudicó el desayuno escolar y las mochilas escolares.

“Luego de un análisis sobre la calidad nutricional de los productos y los costos a base de una oferta que hace la empresa Lacteosbol, donde además incluía el servicio de entrega a todas las unidades educativas, se decide firmar un contrato con esta empresa estatal para la provisión de todos los rubros de productos del desayuno escolar, para las gestiones 2017 y 2018, generándose de esta manera un contrato multigestión”, argumentó el secretario municipal de Educación y Cultura Ciudadana, Sergio Caballero, que es el responsable de los dos proyectos ediles, desayuno y material escolar.

El informe de la comuna paceña refiere que la relación Alcaldía-Lacteosbol data de 2015, cuando firmaron el primer contrato por Bs 5,5 millones. Al año siguiente se renovó el contrato en dos fases y por toda la gestión se pagó Bs 19,2 millones.

En 2017 se decidió firmar un contrato bianual, con el añadido de que Lacteosbol no solo entregaría los líquidos, sino también las raciones sólidas. De ese modo se firmó una contratación en febrero de 2017 por Bs 80.366.483.

Caballero dijo que en 2015 las empresas que ofrecían los productos lácteos decidieron no presentarse a la licitación pública argumentando que los precios de los artículos requeridos eran muy bajos. La licitación al final se declaró desierta en dos ocasiones y la dotación de este rubro corría riesgo de no implementarse.



Por esta razón, se decidió por la contratación directa de Lacteosbol y, desde entonces, se renovó los contratos y con montos mucho mayores cada año.



Molestia



Pero el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, lanzó duras críticas: principalmente, al programa del material escolar, porque en su criterio se desnaturaliza el papel de las empresas estatales.

Para él, este caso crea “una competencia desleal, peor si se acudió a la modalidad de la contratación directa y cuando las estatales subcontratan a empresas privadas para brindar los servicios que ellos han ganado; es una absoluta contradicción porque le quitan el porcentaje por intermediar este negocio, se lo quitan al empresariado, que es el que produce, el que entrega el producto final; las empresas estatales no están hechas para eso, al menos eso nos dijeron cuando crearon esas empresas”.



Luego dijo que este caso será motivo de análisis para el empresariado en la reunión que tendrán la siguiente semana porque, para él, no puede una empresa estatal acceder por vía directa y luego ser intermediario contratando a los privados que perdieron ese porcentaje de intermediación que logró Papelbol.



Pero no solo los empresarios hacen observaciones: la diputada Rose Marie Sandoval (UD) informó que solicitó un informe escrito al Ministerio de Desarrollo Productivo con seis preguntas, cuya autoridad es Eugenio Rojas, sobre la dotación de las mochilas a cargo de Papelbol, porque ella cree que esa empresa estatal debe realizar su trabajo dentro del marco legal para el que fue creada.



Los microempresarios



Asimismo, los microempresarios de El Alto lanzaron sus observaciones sobre la forma en que se entregó a una empresa que no es especialista en ese rubro la provisión de las mochilas y que, para ellos, esto deja en desventaja a los confeccionistas que se dedican a la costura y que en otras oportunidades participaron de las licitaciones lanzadas.

Néstor Conde dijo que entre los asociados de la Federación de Micro y Pequeña Empresa (Fedemype) lograron uno de los subcontratos de Papelbol a través de la empresa Expertex y que les encargaron 10.000 mochilas para confeccionar; ellos tuvieron que buscar entre sus propios afiliados para terminar el trabajo en los 60 días de plazo que les fijaron y terminaron casi al filo.



“Nosotros no entendemos cómo una empresa se hizo cargo de 120.000 mochilas para ser entregadas en el mismo plazo, dónde las hicieron, con qué mano de obra; nosotros tuvimos que aliarnos entre varios para acabar 10.000 y ellos entregaron 120.000, no está claro de dónde llegaron, a nosotros nos dijeron que las trajeron de Perú, estamos averiguando”, dijo el dirigente alteño.

Según el municipio de La Paz, la entrega de los materiales a diferentes empresas ocasionó problemas de cumplimiento y que al recibir una oferta de Papelbol, pidieron una cotización y se logró el acuerdo en 2017.

Los datos

El crecimiento

Desde 2015, el número de raciones de Lacteosbol se incrementó considerablemente para los colegios.



El primer contrato

En 2005, el monto del contrato fue de 5.515.915 bolivianos por la compra de 5.777.268 raciones escolares.



EL segundo contrato

Para las dos fases de 2016, el contrato fue de 19.273.217 bolivianos y las raciones eran solamente líquidas y llegaron a 19.259.563 en total.