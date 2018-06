Alberto Lozada:“Mi vida corre peligro en cualquier cárcel del país”

“No estoy seguro ni en mi propia celda”, señala la denuncia presentada por Alberto Lozada al Tribunal Tercero de Sentencia de Chuquisaca, donde también ha pedido audiencia para solicitar el cese de su detención preventiva, aduciendo que su vida corre peligro en cualquier cárcel del país. En el documento, al que EL DEBER tuvo acceso, Lozada denuncia que “se ha ofrecido por parte de personas desconocidas una recompensa para ejecutarme en todos los penales de Bolivia, debido a que denuncié a un grupo que traficaba drogas y armas en el penal de Palmasola y tenía vínculos con otros penales, por lo que mi persona no estará segura en ningún recinto penitenciario del país”.

En el documento, presentado ayer en Sucre por su abogada Silvia Salame, el afectado asegura que guarda detención preventiva por 35 meses siendo que “los delitos que se me acusan son falsos”, pues indica que se lo sindica de delitos que solo pueden atribuirse a funcionarios públicos y aclara que él no desempeñó cargo público.

El pasado 7 de mayo, el defensor del pueblo David Tezanos señaló que el proceso contra Lozada y Carlos Chávez tiene vicios insalvables y que se forzó la persecución penal, mientras que ayer, aseveró que “la detención preventiva y el proceso contra ‘Tico’ Lozada son ilegales y está en riesgo su vida”.

Ruth Lozada, hermana de ‘Tico’, indicó que el afectado sería sometido a tomografías, radiografías y análisis para verificar si no sufrió daños internos. A su vez, indicó que buscarán que reciba detención domiciliaria a raíz de que su vida corre peligro en el penal.

Asimismo, indicó que conoce que no es la primera vez que atentan contra la vida de su hermano y que es deber de los jueces y fiscales precautelar su vida.

Al respecto, el gobernador Rubén Costas señaló que debe prevalecer una “lectura humana”, sobre este hecho que ha ocurrido después de la intervención contra lo que considera “mafias” en Palmasola. “Lo que hicieron esos delincuentes es abominable”, afirmó y expresó su apoyo al afectado.



Su chamarra salvó su vida



“Estando en mi celda, de pronto irrumpieron unas 30 personas que me agredieron, me lanzaron al suelo, me patearon e intentaron matarme pues me acuchillaron. Gracias a Dios, por el frío que hacía, tenía puesta una chamarra muy voluminosa lo, que me salvó la vida, pues el arma punzo cortante no logró ingresar a mi humanidad”, relata ‘Tico’ en su denuncia escrita.



Entre los argumentos que expone para lograr su liberación, están que es una persona de la tercera edad, que ha ayudado a que mejore la justicia dentro de Palmasola y que considera que está injustamente detenido.

Además, pide que sus abogados lo representen en la audiencia solicitada en Sucre, ya que no podría asistir al estar mal de salud por la golpiza.

Hospitalizado

Hospital San Juan de Dios

Lozada será sometido a exámenes y análisis para determinar si no sufrió daños internos por la golpiza.



Defensor del pueblo

Emitió un pronunciamiento señalando que Lozada precisaba salir del penal para recibir atención médica.



Apoyo

Rubén Costas, gobernador del departamento, expresó su repudio por la agresión sufrida por Lozada por parte de aquellos internos que se sienten afectados por los cambios en Palmasola.