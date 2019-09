Albarracín: 'No tenemos por qué depender de la voluntad política del TSE'

Reacciona molesto. El rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de La Paz, Waldo Albarracín, asegura que se subsanaron todas las dudas del Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre la encuesta realizada en coordinación con otras instituciones y que debía ser difundida este mediodía.

"Lo que ellos dicen es que no se puede publicar si es que no se subsanan las observaciones, pero justamente las hemos subsanado. Yo he firmado una carta respondiendo a sus preguntas, hemos respondido a todo eso, somos una universidad autónoma y no tenemos por qué estar dependiendo de la voluntad política de ellos, más si se trata de un órgano subordinado al Gobierno", dijo a EL DEBER la autoridad académica.

Esta jornada, el ente electoral informó mediante un comunicado que esa casa de estudios debe realizar aclaraciones antes de difundir en medios de comunicación su encuesta de intención de voto porque "tiene observaciones técnicas y legales".

Los resultados de la misma, acorta la brecha - a poco más de seis puntos porcentuales- entre los dos primeros candidatos Evo Morales y Carlos Mesa.

Sin embargo, el rector enfatizó que esta mañana ya fue remitida una nota respondiendo a las dudas del TSE. "Claro que hicimos conocer el financiamiento, las personas jurídicas, así que no pueden observar nada, pero están acostumbrados a que el Gobierno les diga lo que deben hacer", acotó.

Entre las interrogantes planteadas por la instancia que administrará los comicios están las fuentes de financiamiento, que no pueden ser públicas, advierten un error muestran en el caso de Pando y solicitan aclarar la información sobre el tamaño de la muestra, pues en la propuesta técnica se indicó que se tenía previsto realizar 14.472 entrevistas y al final solo se efectuaron 14.238.

"Se trata de un estudio de mayor alcance y absolutamente imparcial, donde el señor Evo sigue a la cabeza, una prueba de eso es que es un trabajo serio, refleja la realidad, no como esas encuestas comerciales que parecen sastrerías, que sacan encuestas a medida de quiénes les pagan", reprochó el rector.

Concluyó asegurando que "estamos absolutamente habilitados para difundir la encuesta", porque de no hacerlo se constituiría en una "vulneración al derecho a la información", razón por la que adelantó que los datos se conocerán por el canal universitario.

Conoce más sobre el tema: