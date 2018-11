Albañil seguirá arrestado y Policía desconoce si intentó agredir al presidente

El joven albañil de 26 años que fue detenido tras intentar acercarse a Evo Morales y gritar 'Bolivia dijo No', permanecerá arrestado por al menos ocho horas en dependencias policiales, mientras se investiga los pormenores del hecho. Se desconoce si existió un intento de agresión contra el presidente.

"Fue conducido con fines investigativos por parte de los funcionarios de seguridad del entorno del presidente. Desconocemos si ha habido un intento de agresión, está en calidad de arrestado y no amerita más de las ocho horas", explicó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), mayor Willy Daza.

Inicialmente el hombre fue identificado como Moisés Motero Choque, pero ahora se sostiene que se trata de Rafael Sánchez. El reporte policial indica que no dio un reporte certero sobre su identidad.

Reporte de la Policía:

#ÚLTIMO Policía informa que joven albañil, que le gritó 'Bolivia dijo No' a Evo Morales, permanecerá arrestado por 8 horas, mientras se indaga lo sucedido #Potosí pic.twitter.com/p5IGX15N9S — EL DEBER (@diarioeldeber) 9 de noviembre de 2018

"Está en calidad de arrestado con fines investigativos hasta establecer su identidad, porque el nombre que nos dio en primera instancia no corresponde, se sacará una ficha dactilar para establecer realmente cuál es la identidad del señor. Se ha abstenido de declarar", agragó Daza.

Reportes periodísticos de Potosí niegan que el albañil arrojara un vaso de agua al primer mandatario. "No ocurrió más allá, solo gritó, los funcionarios intentaron golpearlo, la Policía intervino y se lo llevó. No hubo ninguna agresión, solo dijo 'Bolivia dijo No'", explicó Paola Ibarra, periodista de Aclo.

El hecho se suma a una anterior agresión que sufrió el vicepresidente, Álvaro García Linera, que fue escupido por una mujer en una clínica de Santa Cruz el día de su cumpleaños, hace algunas semanas.