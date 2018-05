El abogado del expresidente Carlos Mesa decidió dar la cara y explicar con documentos su versión del caso sobre supuestos sobornos de Camargo Correa. Aseguró que el periodo denunciado se circunscribe a los tres años posteriores al mandato de Mesa y que la versión de la comisión mixta es el segundo intento de involucrar a su defendido en escándalos públicos.



¿Cómo ve este tema de las denuncias del caso Lava Jato?

Se trata de una campaña montada, orquestada y ejecutada por el actual presidente para demoler la imagen política de Carlos Mesa porque en todas las encuestas se ve que el candidato ganador en 2019 –aun con la candidatura fraudulenta de Morales– sería Mesa. Entonces, están empeñados sistemáticamente en destruir la imagen de Carlos Mesa y buscan cualquier pretexto. El último hecho que vivimos es el tema de los misiles chinos, donde eso se cayó por su propio peso y quedó demostrado que no tenía ninguna relación el Gobierno de Mesa con el tema de los misiles chinos y lo mismo estaría ocurriendo en este segundo caso.

¿Qué descargos tiene ahora de este caso?

Todas estas fechas comprenden desde el 19 de septiembre de 2005 hasta el 20 de agosto de 2008, cuando Mesa ya no era presidente de Bolivia; es decir, comprenden desde la gestión de Eduardo Rodríguez Veltzé hasta la gestión de Evo Morales. Entonces, los propios documentos sobre los cuales estos legisladores basan su investigación cambian. Todas estas fechas oficiales del documento de Brasil son después de Mesa y lo que ella (la presidenta de la comisión, Susana Rivero) hace es olvidarse de ese periodo y se preocupa de investigar hechos anteriores que no están en su propia fuente de datos. Entonces, decimos acá, obviamente, la intención es hacer pagar a justos por pecadores para ocultar los pecados de los pecadores.



¿Cómo demuestra eso?

Quieren forzar estas fechas porque en este tema de los 158.000 dólares figura una inicial: C.M. Entonces, maliciosamente quieren hacer figurar que ese C.M. sería Carlos Mesa, cuando esto tiene que ver con un funcionario que ha intervenido o actuado en esta fecha: el 20 de agosto de 2008 y eso es lo que ellos no están investigando. Primero, vamos a denunciar que esta ya es una investigación politizada, sesgada, llevada a cabo de mala fe; dos, vamos a exigir el encausamiento de esta investigación para dar con los verdaderos responsables.



Si Mesa dijo que no será candidato, ¿qué motivos políticos puede tener el MAS contra él?

Claro, pero Evo Morales no cree eso. Evo Morales ve su sombra permanente en el expresidente. Morales cree que si cambiara de decisión y se presentara, el ganador sería Mesa y ya no Morales; no puede dormir con eso y cree que lo que tiene que hacer es desprestigiarlo, demolerlo mediáticamente.

Pero lo que se observa ahora es el flujo migratorio del expresidente: él viajaba a Lima o San Pablo y en seguida aparecían decretos para autorizar la construcción de vías.

De ese crédito del Banco de Desarrollo que firmó Mesa con Lula, nunca se ejecutó ningún peso porque las condiciones de contraparte que tenía que dar Bolivia no las consiguió el presidente Mesa, ni un peso se ejecutó de eso en caminos y creo que ningún Gobierno logró ejecutar ese crédito.

¿Nunca consiguieron una contraparte?

No. ¿Usted se imagina que alguien le dará un soborno condicionado a que se dé una contraparte y después no haya? Eso es absurdo.



¿Cómo se explica los ocho viajes del expresidente a Lima y a San Pablo?

Bueno, porque los créditos que se daban, como ahora los chinos condicionan a la contratación de empresas chinas, igual se condicionaba esos créditos a que se haga con empresas brasileñas; pero siempre se hizo con licitación pública, nunca se adjudicó como ahora, a dedo; el presidente que más adjudicó a dedo es el actual: grandes obras, no solo carreteras.



¿Pedirán una audiencia a la comisión para explicar todo?

Claro, vamos a hacer esta representación y en los próximos días, vamos a decir, acá se está investigando sobornos pero en realidad no se está investigando nada: lo único que se trata de hacer es manchar la imagen del expresidente para conseguir un fin político. Si quisieran investigar los sobornos sobre el documento que ellos mismos toman como base, deberían investigar aquí en Bolivia el periodo del 19 de septiembre de 2005 al 20 de agosto de 2008: esto es lo que dicen los brasileños, en esta época ocurrieron los sobornos y no en la época que había los decretos.

Perfil

Exviceministro de justicia

Es el actual abogado de Carlos Mesa y fue parte del gabinete en 2004. En mayo de 2013 fue designado jurado de imprenta. Es un jurista vinculado a la lucha por el voto del 21-F.