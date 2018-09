La ministra de Culturas, Wilma Alanoca, pidió este viernes a los políticos de oposición no meterse con los artistas porque se trata de gente "muy sensible" que exterioriza sus sentimientos.

Dijo que la oposición descalifica a todo el que expresa su apoyo al llamado proceso de cambio, en referencia directa al grupo Los Kjarkas, que en las últimas horas recibió una ola de críticas luego de que su principal representante, Gonzalo Hermosa, llamó a votar por el presidente Evo Morales en las próximas elecciones generales.

"La posición que mantengo particularmente es que con los artistas no tienen que meterse los de la oposición, los artistas son gente muy sensible, son gente que exterioriza sus sentimientos, su forma de pensar, yo creo que en ese lineamiento simplemente tenemos que fortalecer las actividades artísticas, manifestaciones culturales y no mezclando con actividad partidaria", expresó la autoridad.

Legisladores de la oposición realizaron duras críticas a los integrantes del grupo Los Kjarkas, a quienes pidieron "que se quiten el poncho y se pongan el uniforme masista y se dediquen a la política" y que se "pongan un poncho azul y dejen de tomarnos el pelo y se dediquen al carnaval electoral".

La diputada Jimena Costa apostó que Gonzalo Hermosa aspira a ser candidato a la Gobernación de Cochabamba y por eso "alaba a Evo Morales (...) y está de amarrahuatos, de chupatetillas para mostrarse y aparecer en la lista de candidatos del MAS".

En ese sentido, dijo que lo que hay que exigir al oficialismo y a la oposición en la próxima campaña electoral es "que los y las mejores sean puestas en las listas, y no los más llunkus y lamesuelas".

Para la ministra de Culturas se trata de una estrategia de la oposición que busca "descalificar a todo aquel que se pronuncia a favor del proceso de cambio".