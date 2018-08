Aguilar: 'Ningún alumno puede ser amenazado por sus ideas'

El ministro de Educación, Roberto Aguilar, afirmó que ningún estudiante del país puede ser amenazado o expulsado por sus ideas, en referencia a la joven del colegio Litoral de Potosí que gritó 'Bolivia dijo No' durante un desfile y a quién el director distrital, Félix Jara, dijo que "se le aflojó un tornillo".

La autoridad manifestó que "ningún estudiante con diversidad de pensamientos e ideas puede ser amenazado o expulsado de su unidad educativa", garantizando la plena libertad de expresión de los alumnos.

La reacción de la autoridad municipal de Educación de la Villa Imperial causó mucha polémica, al calificar de "rayada" a la futura bachiller, y al anticipar que acudiría a su establecimiento para analizar acciones con la directora.

En la víspera el gobernador de Potosí, Juan Carlos Cejas, dio por cerrado el caso, informando que se le llamó la atención a Jara y garantizando que no se tomaría ninguna represalia contra la muchacha, que anoche también participó con colectivos ciudadanos del 21F en el desfile interinstitucional.

"Pido no polemizar, está hablando el gobernador, como autoridad, no hay proceso, ha sido llamado la atención el distrital, si la señorita quiere gritar 'Bolivia dijo No', se respeta. Se cierra el caso porque está hablando el gobernador", aseveró el titular departamental.

