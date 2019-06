Agrupaciones que irán a las subnacionales deben presentar trámite el viernes

Cuando las agrupaciones políticas están con la atención puesta en la campaña para presidente, vicepresidente, diputados y senadores, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) los pone en aprietos porque en el reglamento de otorgación de personalidad jurídica fijó para el viernes 7 de junio la presentación de sus trámites, si es que quieren habilitarse para las elecciones subnacionales, que se realizarán en 2020. Representantes de partidos y dirigentes interesados en postular señalaron que este hecho demuestra que el Órgano Electoral juega por los intereses del Gobierno. En el TSE explicaron que solamente se siguen los pasos para cumplir con el calendario electoral.

La disposición final primera del reglamento mencionado es concreta y señala textualmente lo siguiente: “Los trámites para la otorgación de personalidad jurí- dica de agrupaciones ciudadanas que pretendan participar en las Elecciones Subnacionales 2020 deberán ser presentados hasta el día viernes 7 de junio de 2019”.

Para la constitución de partidos políticos o agrupaciones ciudadanas, los representantes deberán presentar, ese día, una comunicación formal ante el Tribunal Electoral competente (los TDE), en la que deben manifestar la intención de conformar una organización política con el objetivo de participar, dice el artículo 7.

Dos promotores designados en la reunión de constitución, que serán encargados del trámite, expresaron que la petición debe adjuntar la impresión de los datos de identidad, acta constitutiva protocolizada, balance de apertura, estatuto orgánico, plataforma programática, plan operativo de registro de militantes, certificado de registro en el padrón electoral biométrico de la máxima instancia directiva, fundadoras y fundadores, promotoras y promotores.

La disposición final segunda establece que el trámite debe completarse el viernes 16 de agosto de 2019. Altas fuentes del TSE explicaron que el artículo 13 de la Ley de Organizaciones Políticas establece que los partidos y agrupaciones ciudadanas deberán haber concluido su trámite de constitución y reconocimiento al menos 90 días antes de la convocatoria a la elección en el nivel subnacional. “Es tuición de los tribunales departamentales hacer cumplir el requisito. La convocatoria a las subnacionales saldrá a mediados de noviembre.

El trámite de las agrupaciones debe estar tres meses antes, eso es agosto”, dijeron. Pero representantes de las agrupaciones políticas consideran que el TSE no es independiente. José Luis Bedregal, alto dirigente del SOL.BO y ahora dentro de la alianza Comunidad Ciudadana, advirtió que este hecho “reafirma que el Órgano Electoral emite normativa en función de la estrategia de campaña del MAS. Ninguna de sus últimas determinaciones estuvo orientada, si hacemos un análisis serio, detallado e incluso técnico, a profundizar la participación, fortalecer la democracia, transparentar y generar equidad en los procesos.

Por el contrario, cada norma desde la ley de partidos, el calendario, y los reglamentos demuestra que trabaja en función de los intereses de Evo Morales”. Garantizó que esto “no será impedimento” para la participación activa de la coalición, aunque admitió que aún no está definido si es que irán juntos en el proceso subnacional, “si hay voluntad política. Hoy nuestro esfuerzo está en garantizar la victoria del pueblo con la candidatura de Carlos Mesa”, manifestó el dirigente.

El diputado Rafael Quispe, de UD, también adelantó su intención de participar como candidato a gobernador de La Paz. “Era sabido, por eso es que yo tengo desde el plan a hasta la z. Tengo una agrupación, y ahora mismo pediré que la inscriban. Yo no quería hacer énfasis en esto, pero iré de todas formas. El MAS no quiere que participen otros, y el TSE es absolutamente funcional a eso, lo sabemos todos”, acotó.

El diputado Luis Felipe Dorado lamentó este hecho y aseveró que no se debería restringir el derecho a la participación a nadie. “En el caso nuestro no hay ningún problema, tenemos la personería hace 10 años. Seguridad, Orden y Libertad (SOL) está habilitada para participar en las elecciones a nivel departamental”. Acotó que se presentarán a la Gobernación de Santa Cruz y a todas las alcaldías. Este medio no pudo comunicarse con el alcalde de San José de Chiquitos, Germaín Caballero, también postulante.