Agrupación Generación Maya se suma a la de Óscar Ortiz

Las plataformas también mueven el tablero electoral para las elecciones presidenciales del 20 de octubre. Ayer, desde la sede de Gobierno, la estructura política Generación Maya hizo público su supuesto alejamiento del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), cuyo candidato es el expresidente Carlos Mesa, para sumarse a la alianza de Bolivia Dice No, que postula a Óscar Ortiz.

Sin embargo, el Frente Revolucionario de Izquierda, que participa de estas elecciones como parte de la alianza Comunidad Ciudadana, dijo que ese partido “nunca hizo una alianza con alguna agrupación denominada Generación Maya”.

Entre tanto, Felipe Fernández, de dicha agrupación, explicó que conforman una estructura de cuatro circunscripciones electorales paceñas, integrada por agrupaciones de profesionales y trabajadores en cuenta propia, que fueron parte del FRI, pero que luego de analizar la coyuntura política ven que en ese partido no hay renovación y mantienen la vieja política.

“Nos referimos al dedazo, a la imposición de dirigentes, a que se pelean por cargos públicos dentro de la organización, a que hay pugnas por el poder, por ser dirigentes departamentales y nacionales”, afirmó Fernández.

Manifestó que Mesa está rodeado de personas que lo mantienen en una burbuja. “A un candidato lo hace la calle, tiene que estar con la gente”, enfatizó.

El dirigente aclaró que se van con la alianza Bolivia Dice No porque consideran que es un proyecto serio para ser la oposición en el país.

Desde esa misma organización, Vania Guzmán complementó que su alejamiento se produce porque están cansados de la misma “politiquería de antes” y que ahora buscan gente comprometida con los jóvenes profesionales, mujeres de a pie que quieren cambio para el país.

Suman seis plataformas

Por su lado, en Santa Cruz, el candidato Óscar Ortiz selló un acuerdo político con seis plataformas ciudadanas de la región (Por ti Mujer, Nueva Generación Médica, Juventud Animalista, Resistencia Solidaria, Jóvenes Unidos por Santa Cruz y la Asociación Cristiana de Profesionales).

Pamela Flores, a nombre de las plataformas, indicó que se unen al proyecto de Ortiz en defensa de la democracia y del 21-F. “Hemos visto que Ortiz es un candidato de la renovación, como lo que está pidiendo la gente”, argumentó.

Entre tanto, Ortiz manifestó que han suscrito18 acuerdos en lo que va de este año y continuarán haciéndolo, porque estas alianzas los fortalece en la defensa del No, en contra del abuso y de la corrupción. Quieren un futuro con democracia y oportunidades para todos los bolivianos. En algunos casos, dijo, que dichos acuerdos son con organizaciones registradas ante el Órgano Electoral en las distintas regiones del país. “Somos una alianza que nace producto de un encuentro entre un partido y una plataforma que es Bolivia dice No, tenemos esa visión abierta de seguir incluyendo e integrando a quienes representamos esta nueva generación que salió a las calles para luchar por el 21-F, que busca defender el No a la reelección y que ahora vemos un nuevo momento para seguir diciendo No”.

Ortiz considera que el acercamiento con estas organizaciones ciudadanas es el encuentro con personas que están fuera de los partidos políticos, pero tienen su propio entorno de acción y ayudan a sumar respaldo.

De su lado, el exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, candidato por UCS, señaló que está recorriendo el país. Acaba de llegar de Trinidad, donde se reunió con diferentes sectores y ahora se irá a Potosí. “Estoy trabajando intensamente en esta construcción grupo por grupo, organización por organización”, enfatizó.

El desafío del MAS

El alcalde del municipio de Warnes, Mario Cronenbold, comprometió el triunfo del presidente Evo Morales en esa región con el 75% de los votos en las elecciones generales convocadas para octubre.

“Porque el pueblo tiene gratitud, nos hemos comprometido con el hermano Evo Morales que en Warnes se va a ganar en estas elecciones (generales de octubre) con el 75%. Se lo garantizamos porque somos agradecidos”, afirmó la autoridad en el acto de inauguración de una escuela.

El alcalde destacó las obras inauguradas por el Gobierno nacional en ese municipio, sobre todo en tema de puentes, caminos, unidades educativas, entre otras. “Los que critican ahora son los que no hicieron nada en este país, no transformaron absolutamente nada, lo único que transformaron fueron sus bolsillos, a ser socios y vendieron nuestras empresas a las transnacionales, eso no tiene que volver a suceder”, apuntó.

Cronenbold recordó que en la elección anterior el partido oficialista ganó en Warnes con el 63% de los votos, y este año espera superar ese indicador.