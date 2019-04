Agreden a diputada Piérola y el Gobierno la defiende

Norma Piérola, diputada por PDC, fue insultada y hostigada ayer en la ciudad de Cochabamba, cuando se encontraba en puertas de la brigada cochabambina, de donde es representante. Videos de la agresión fueron difundidos por las redes sociales.

Los integrantes del grupo La Zurda, vinculada al MAS, fueron los protagonistas de esta agresión, que fue condenada por el ministro de Comunicación, Manuel Canelas, quien fustigó el ataque y dijo que ningún acto puede ser justificado. Aseguró que no comparte el pedido de Piérola a Trump, pero que eso no justifica la agresión. Piérola, junto con otros legisladores, envió una carta a Trump pidiéndole ayuda para que Evo Morales no se repostule.