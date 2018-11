Agetic asegura que no compartió datos de la ciudadanía con nadie

La Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación (Agetic) asegura que no compartió datos de la población ni con el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ni con partidos políticos, frente a la polémica que existe por registros fraudulentos de militancia.

En abril se aprobó un proyecto normativo que modificó la Ley del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), para permitir que el Segip otorgue acceso a datos personales al Sereci y a Agetic. En ese entonces se dijo que la instancia estatal sería una suerte de "puente" para dicha información.

"No he escuchado que nos responsabilicen. Nosotros no hemos compartido datos con el Tribunal Supremo Electoral ni con nadie, absolutamente nada. Si hay eso, lo tiene que ver el Tribunal Electoral", explicó a EL DEBER su director, Nicolás Laguna.

En las últimas horas surgieron cientos de denuncias de ciudadanos que figuran como simpatizantes de algunas organizaciones políticas sin que se hubieran inscrito. Ahora existen filas en los Tribunales Departamentales Electorales (TDE's) para denunciar esas irregularidades.

Comentó además que esa instancia está trabajando en un proyecto de ley de protección de datos personales, norma que sería finalizada en diciembre y posteriormente entregada a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para su debate.

"Yo entiendo que en el caso del padrón electoral que el Órgano Electoral entrega por normativa la base de datos del padrón, entonces este proyecto (de protección de datos) no tiene mucho que ver con este tema sino con la normativa electoral", agregó el titular de la Agetic.

Enfatizó que "nuestra ley es para cuidar los datos que manejas las instituciones públicas y privadas. Sería bueno que se pueda acelerar su tratamiento, pero también darnos el tiempo para trabajar una buena ley".