"Nosotros no vamos a entrar al juego de vandalismo, no vamos a estar amenazando a nadie", afirmó el jiliri apu mallku del Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyo (Conamaq), Hilarión Mamani, respecto a los colectivos del 21F que se trasladarán a Potosí por los actos del 6 de agosto.

El dirigente afín al MAS acusó a esos movimientos de "conspirar políticamente" contra el Gobierno del presidente Evo Morales y ratificó que no responderán a las "provocaciones" de las plataformas ciudadanas.

"Como no tienen plan de gobierno, como no tienen estrategia política, están queriendo hacer problemas y eso nada bueno nos va a traer (...) Nosotros estamos muy tranquilos, no vamos a entrar al juego de conspiración", enfatizó el representante.

Unos 1.000 efectivos de la Policía Boliviana estarán desplegados en la Villa Imperial para garantizar el orden público, 500 son de esa región y similar número se trasladan desde Tarija y Chuquisaca.

Ayer el presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), Ricardo Centellas, hizo un llamado para que no existan hechos de violencia durante la conmemoración de la independencia del país en Potosí, a tiempo de ratificar el pedido de respeto a la Constitución. "Si no la respetamos, nuestro país será un espacio donde reine el más fuerte y una sociedad no se construye así", declaró.