Aeropuertos de Trinidad y Santa Ana son intervenidos en operativo antinarcóticos

La ciudad de Trinidad despertó con la noticia de que el aeropuerto Jorge Henrich Arauz se encontraba militarizado, el acceso a una gran parte de sus instalaciones restringido y vigilado por soldados de la Sexta División de Ejército.

Desde las cinco de la mañana se desarrolló un operativo antinarcóticos en el aeropuerto de la capital beniano y en el de Santa Ana del Yacuma. Ambos ahora están militarizados y el Gobierno adelantó la posibilidad de que esta misma acción se replique a las pistas de otras poblaciones del departamento y no le puso fecha de conclusión a las intervenciones, que han paralizado por completo los vuelos que se realizan al interior de Beni.

“Preventivo con fines de control, específicamente dirigidos a los hangares y las avionetas, focalizando el aeropuerto Jorge Henrich de Trinidad y el aeropuerto de Santa Ana del Yacuma, pero se han dispuestos equipos de control en otros aeropuertos de nuestro departamento, que eventualmente podrán desplazarse de acuerdo a las necesidades estratégicas de los operativos”, aseguró el ministro de Gobierno, Carlos Romero, en la primera y única explicación que se ha dado de lo ocurrido

El operativo, de una envergadura hace años no vista en el Beni, abarcaría inicialmente 80 avionetas de la capital y 50 aproximadamente en la localidad de Santa Ana. Se intervinieron 30 hangares en Trinidad y 10 en Santa Ana.

A media mañana, mientras se esperaba la llegada de las autoridades nacionales, el nerviosismo se podía sentir entre las personas que llegaban hasta la terminal aérea y veían la presencia militar. Varias trataron de pasar al sector donde despegan los vuelos interprovinciales, pero el lugar estaba cerrado y custodiado por efectivos militares.

Un piloto, que prefirió dejar su nombre en reserva, expresó su malestar pues no sabía la razón por la que no lo dejaban pasar a los hangares.

“No sabemos nada... sabemos menos que ustedes, no nos dijeron nada, llame al comandante de Umopar y me dice que tampoco sabía nada, no nos dejan pasar a ver nuestras avionetas, a mí me preocupa porque es mi patrimonio, mi inversión, quiero saber si mi avioneta está bien”, aseguró el piloto.

Cerca a las 11:00 empezaron a llegar los altos funcionarios del Gobierno, junto a los jefes del Alto Mando de las Fuerzas Armadas y de la Policía. A las 13:00 se dio una conferencia de prensa, desde las instalaciones el cuartel de la Sexta División de Ejército, ubicado en pleno centro de Trinidad.

“Somos conscientes de la importancia del transporte aéreo en el departamento del Beni, partimos de la presunción de que las aeronaves en términos generales se dedican a actividades de transporte de pasajeros, turistas, transporte comercial, pero lógicamente también desarrollar acciones de control para que eventualmente en los casos de avionetas que sean utilizadas con fines ilícitos, podamos realizar los controles para producir los elementos probatorios correspondientes”, explicó Romero, que estuvo flanqueado por el ministro de Justicia, Héctor Arce y el ministro de Defensa, Javier Zavaleta.

La intervención en ambos aeropuertos contó con la participación de casi 200 afectivos de las Fuerzas Armadas, 40 policías antidisturbios, traídos desde la sede de Gobierno, además de fiscales llegados de Sucre y de La Paz.

“Por instrucción directa del presidente Evo Morales, se llevó adelante una operación conjunta a cargo de las FF.AA, Ministerio de Gobierno, Defensa y también de Justicia (…) se instruyó el desplazamiento de fiscales de la ciudad de La Paz y de Sucre, los cuales están en estos momentos cumpliendo sus funciones tanto en Trinidad como en Santa Ana”, añadió Arce.

Romero aseguró que en los próximos días se daría a conocer los resultados de las pesquisas de este operativo, que incluye la inspección en los hangares, micro aspirado de las avionetas y una verificación de los registros propietarios de las mismas.

Tiempo indefinido

Un pasajero que esperaba abordar una avioneta con rumbo a Santa Ana, había llegado recién a la capital de Beni luego de esperar nueve días en Santa Cruz a causa del bloqueo, expresaba su deseo que el operativo concluyera rápidamente.

Durante la conferencia de prensa, el Ministro Romero aseguró que no hay una fecha definida para la conclusión de esta acción y pidió a la población a tener paciencia.

“Pedir la colaboración de los pilotos y de los funcionarios en los aeropuertos, y la comprensión de la población... tienen que entendernos”, dijo Romero.