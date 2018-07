El presidente Evo Morales entregó ayer el aeropuerto Tito Yupanqui, emplazado en el municipio de Copacabana, en la provincia Manco Kapac de La Paz, obra que demandó una inversión de Bs 45,3 millones y que fue construida para fomentar el turismo.

Esta nueva terminal aérea, que permitirá mejorar el flujo turístico en esa región, tiene una pista de 2,1 kilómetros de largo y 23 metros de ancho, una área de control, terminal de pasajeros con sala de pre embarque y sala vip, además de baños. “Estamos fomentando el turismo y por eso estamos construyendo varios aeropuertos", dijo en un acto público en el que participaron autoridades locales e invitados de Perú.

Morales remarcó la importancia de fomentar el turismo con ese tipo de obras, tomando en cuenta que otros países generan sus mayores ingresos con esa actividad.

Según información oficial, el tiempo de viaje de la ciudad de El Alto a esa terminal turística será de 20 minutos y probablemente se programen tres operaciones aéreas por semana.

Foto: APG

Más obras

El primer mandatario comprometió la construcción de un mercado y un hospital en ese municipio y pidió apoyo para la construcción de un puente en el estrecho de Tiquina, proyecto que se postergó por el rechazo de otros sectores.



Pidió a los pobladores apoyo para garantizar el puente, que fue rechazado por los balseros del lugar en 2013. “Estoy convencido que es tan importante el puente, pero también quiero decirles, serán exdirigentes, exautoridades, pero no nos acompañó Copacabana (en ese momento), yo quería que ustedes nos defiendan para garantizar la construcción", manifestó Morales en al acto de inauguración del aeropuerto.

Foto: APG



La autoridad dijo que no se pudo esperar hasta que los que estaban en desacuerdo lo acepten y se tuvo que destinar los recursos, los 380 millones de dólares, para otros proyectos. Se refirió al tema tras escuchar a la muchedumbre en el lugar reclamar por el puente.



En mayo de 2013, pobladores de San Pedro y San Pablo bloquearon en protesta contra la anulación de la Resolución 1797 que declaraba al canal patrimonio natural, geográfico, arqueológico, cultural, turístico, paisajístico y deportivo e impedía la construcción de un puente.



Dijo que hay un estudio para el puente y si alguna gente protesta en Tiquina, cuando se inicien las valoraciones para la construcción, “nos tienen que acompañar para garantizar el estudio".



“Garantizamos el financiamiento, no toda la vida vamos a pasar en balsita, es riesgoso, hay promociones que se han hundido, buses que se han hundido, hasta cuándo vamos a pasar el estrecho en balsitas", cuestionó.



Sobre críticas



El ministro de Obras Públicas, Milton Claros, informó que la obra se construyó en un año y medio por una empresa boliviana, dependiente de esa cartera, y también respondió a cuestionamientos que se han generado. “Mucho nos han criticado de que los proyectos, en muchos de los casos, no tienen utilidad. Este aeropuerto tiene un destino turístico", dijo el ministro Claros luego de la intervención del alcalde de Copacabana, quien refirió que uno de los usos será el traslado de personas heridas.



Hasta el momento, el Gobierno de Morales invirtió 208 millones de dólares solo en la construcción de aeropuertos y se están invirtiendo otros 8 millones y medio en diseños y estudios de preinversión para futuras terminales de vuelo, puntualizó la autoridad.