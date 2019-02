Las fotografías de un Lamborghini de color blanco siendo ingresado al país, que en los últimos días se viralizaron en las redes sociales, resultó ser verídico, pero su destino final sigue siendo un misterio, pese que muchos indicaron que iba al Chapare. La Aduana Nacional confirmó la llegada del motorizado desde EEUU a Patacamaya (en el departamento de La Paz) y que los trámites de importación fueron realizados por un consorcio de empresas.

La presidenta de la Aduana Nacional, Marlene Ardaya, confirmó que el vehículo de lujo llegó al país vía Chile e ingresó a territorio nacional por Patacamaya. "Sí entró a la Aduana en Patacamaya, se siguió todos los procesos que corresponden. Lo que se hace es una aduana de inicio y una aduana de destino, la aduana inicial viene de Arica, la procedencia de EEUU, el vehículo es usado, estuvo en Patacamaya que es el destino final, y de ahí no sabemos nada en la Aduana, ni tiene por qué saber, porque usted sale con una nacionalización y el destino corresponde al que nacionalizó", explicó en conferencia de prensa en La Paz.

Conferencia de la presidenta de la Aduana:

La autoridad aduanera indicó que el valor del vehículo se está verificando y que la identidad de los propietarios no puede ser revelada. "Es una empresa, es un consorcio de empresas el que trae, no podemos revelar (la identidad) por el artículo 67, lo correcto es ir por (un pedido de informe mediante la) Asamblea Legislativa. La Aduana no tiene nada que esconder, no puedo revelar el nombre por razones del Secreto Tributario”, afirmó.

Consultado si el motorizado tiene como destino el Chapare como se denunció en redes sociales, explicó que jamás se especifica el destino de una mercadería nacionalizada porque una vez finalizado los trámites el propietario puede llevarlo donde desee.

Imágenes del vehículo en redes sociales: