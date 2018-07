Adepcoca dice que hay presos políticos y el Gobierno ve delitos

Los cuatro campesinos cocaleros de Yungas encarcelados en San Pedro y Calahuma fueron declarados presos políticos del Gobierno de Evo Morales por el presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Franklin Gutiérrez; pero por su parte, el viceministro de Gobierno, José Luis Quiroga, dijo que los detenidos son delincuentes que forman grupos irregulares.

“Todos el 21 de febrero le hemos dicho No a Evo Morales y los hermanos, también, por decir No han sido encarcelados. ¿Dónde se ha visto a cocaleros que estén con dinamita? Los jornaleros son detenidos y encarcelados por gritar No a Evo Morales”, protestó Gutiérrez.

En contrapunto, Quiroga dijo que los trabajadores de Bolivia TV fueron secuestrados por este grupo y entre los que se encontraban los cuatro detenidos.

“Realmente ha sido una actuación en flagrancia uno de los funcionarios que hizo una llamada de auxilio y que estaban secuestrados es que se tomó conocimiento y casi toda la madrugada se trabajó para su rescate, fue en esas condiciones que fueron detenidas estas cuatro personas”, denunció el viceministro Quiroga.

El fiscal Atanacio Fuentes informó que ellos no participaron del operativo y que recibieron a los detenidos con un informe de acción directa y dijo que las acusaciones fueron principalmente por la retención del equipo de transmisión de Bolivia TV que viajó a esa región para transmitir el acto del Gobierno.



El dirigente Viviano Blanco dijo que la regional de La Asunta y Adepcoca buscan cómo ayudar a los detenidos porque no existe ninguna prueba que los involucre en los bloqueos y que son campesinos jornaleros.

Quiroga dijo que estos grupos actúan bajo órdenes de Franklin Gutiérrez y por eso es procesado.