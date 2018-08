La directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Teresa Morales, ratificó su denuncia por presunto “dolo y premeditación” en contra de un analista financiero, Elías L.A.G., pero admitió que podría ser un error, cosa que deberá ser aclarada por la justicia.

La parte acusadora no se explica por qué, a pesar de tener el grado académico de maestría en finanzas, el funcionario enviado a la cárcel de San Pedro publicó un dato equivocado del saldo bancario del presidente Evo Morales. No obstante, de forma contradictoria, Morales no descartó que “podría tratarse de un error”.

“Yo lo he acusado de dolo. Es decir, de premeditación y mala fe al manejar los datos del saldo final del presidente y la justicia lo está procesando”, informó, para añadir que la fiscal del caso se llevó la computadora de la oficina del funcionario.

Informó que el saldo en cuentas del mandatario llega a Bs 732.076. “Hemos tenido dos o tres horas ese error causado por este funcionario, pero nada más”. Los periodistas insistieron y preguntaron si correspondía el castigo de privar de su libertad al procesado. “No tengo idea, no soy abogada. Lo cierto es que yo lo acusé de premeditación, pero si los jueces lo verifican, seguramente procederán como la ley lo establece”.

Sin embargo, destacó que “él tiene una maestría en finanzas y, como ustedes han visto, se trata de sumar cinco números. Los cuatro son en bolivianos y uno en dólares. Incluyó la suma de todos suponiendo que el de dólares estaba en bolivianos, en vez de hacer la transformación. Cualquier funcionario de cinco años en la UIF que utiliza el (programa) Excel todos los días tiene maneras de calcular esto. Lamentablemente, por alguna extraña razón, cambió el dato”.

El jefe de UN, Samuel Doria Medina, manifestó que el encarcelamiento del funcionario es una muestra del régimen autoritario que quiere instaurar el Gobierno y que no se debe permitir.

La Fiscalía informó que el juez determinó el sábado la detención preventiva por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y alteración, acceso y uso indebido de datos informáticos, según cita ANF.

También renuncian al secreto

Teresa Morales complementó que hay otras siete autoridades, además de presidente y vicepresidente, que solicitaron el levantamiento de su secreto bancario. Se refirió al diputado del MAS Víctor Borda y los ministros de la Presidencia, Alfredo Rada, como la de Culturas, Wilma Alanoca. Luego mencionó a otras autoridades que realizaron solicitudes anteriores: el alcalde de La Paz, Luis Revilla, que saldrá en un par de días; al director de la autoridad de la Madre Tierra, Iván Zambrana; al ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez; y a la de Comunicación, Gísela López. Complementó que el proceso toma unas dos semanas, entre pedir información a los bancos y procesarla.