Acusan a la Policía de violar la CPE por amenazas al movimiento por el 21-F

Luego de que el subcomandante de la Policía, el general Agustín Moreno, advirtiera que no permitirá las manifestaciones de activistas del 21-F durante los actos del festejo patrio del 6 de agosto en Potosí, estos reaccionaron y acusaron a la institución verde olivo y al Gobierno de promover la violación de la Constitución Política del Estado (CPE), que garantiza la libre expresión de las personas.

“Es obligación de la Policía conservar el orden público; si estos grupos alteran el orden público, la Policía debe tomar las medidas correctivas para que no alteren el orden, porque una cosa es participar en una marcha cívica como esta y otra cosa es querer alterar el orden público”, había manifestado el segundo al mando de la Policía nacional cuando fue consultado sobre la presencia de estos grupos en actos cívicos como el que se produjo el 16 de julio de La Paz o el que tendrá lugar en Potosí el próximo 6 de agosto.

“Considerando que las fiestas patrias se desarrollarán en esa ciudad (Potosí), la Policía toma las medidas para que estos actos no se empañen; no vamos a permitir la alteración de los actos públicos”, advirtió el general Moreno.

Ven actitudes autoritarias

Estas palabras fueron las que provocaron las acusaciones de las plataformas ciudadanas, cuyos representantes se estrellaron contra la Policía. Eduardo Gutiérrez, de SOS Bolivia, dijo que apoya que se castigue lo ilegal, pero argumentó que los activistas están amparados por la Constitución. Con ironía, Gutiérrez dijo que quienes quieren violar la Carta Magna son los que pretenden que Morales sea candidato en 2019 y que la Policía tendría que hacer “respetar la ley, nosotros les podemos coadyuvar”.

El delegado de 21-F, Julio Alvarado, dijo que toda protesta está garantizada por el artículo 21 de la CPE y que es la Policía la que pretende desvirtuar ese principio constitucional. Kelly Tejada, que representa a Mujers Hu’y, dijo que todas las estrategias policiales y del Gobierno no podrán detener las protestas que son autoconvocadas y que, hasta el momento, el MAS no pudo demostrar que los grupos reciban dinero, tal como dijo sin pruebas el presidente.



El diputado potosino Gonzalo Barrientos aseguró que estas amenazas de la Policía confirman que el país marcha hacia “una dictadura”, porque se violenta la misma Constitución. El quinto punto del artículo 21 del texto constitucional señala que todo ciudadano tiene derecho “a expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva”.

“Manipulados”



Para las autoridades de Gobierno, la presencia de las plataformas es obra de los partidos opositores que manipulan estas manifestaciones. El ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, dijo que hasta ahora estos grupos no hicieron conocer sus observaciones concretas al trabajo del



Ejecutivo. “Siempre habrá gente que quiera dañar al Gobierno, es parte de la actividad política pero que no es honesta”.

Sobre los actos del 6 de agosto, el diputado potosino por el MAS Víctor Borda manifestó que en la Villa Imperial abrirán las puertas de su ciudad a todos los que quieran festejar el aniversario patrio, pero que no pueden estar impasibles frente a las provocaciones de las plataformas y menos de los que llegan del interior del país.



El alcalde de La Paz Luis Revilla, luego de los actos protocolares en la sede de Gobierno, lamentó las expresiones del jefe policial y dijo que no corresponde amedrentar a la ciudadanía cuando se vive en un Estado de derecho.

Mientras que el gobernador de La Paz, Félix Patzi, afirmó que el “Bolivia dijo No” es la expresión ciudadana que está logrando recordarle al

Gobierno que la ley es para cumplirla.



Para hoy se tiene previsto el arribo de la plataforma Unidos por Bolivia hasta el Tribunal Supremo Electoral, donde exigirán que se pronuncien hasta el 6 de agosto respecto a la repostulación de Evo Morales.



Ayer, en Santa Cruz, una marcha que promovía la repostulación de Morales llegó hasta la plaza 24 de Septiembre y no fue hostigada por la Policía. Sin embargo, sí encontró resistencia por un grupo que gritaba “Bolivia dijo No”. Hubo tensión, pero el episodio no pasó a mayores.

