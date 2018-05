Su nombre es María Anelín Suárez, es natural de la ciudad de Montero (Santa Cruz) y se dice una luchadora por la democracia. Ella es la protagonista de un video que superó las 365.000 reproducciones y que tuvo más de 1.800.000 personas alcanzadas en la cuenta oficial de EL DEBER. En las imágenes se la ve rodeada de un grupo de policías que le pedían se quitara una polera que ella lucía durante el acto de inauguración (sábado) de los Juegos Suramericanos en Cochabamba y que tenía un mensaje de respeto a la votación del referendo del 21F. "No tuve miedo en ese momento y si tuviera que volver a hacerlo, lo haría sin pensarlo", dijo.

Dijo a EL DEBER que luego de lo sucedido, ha recibido amenazas a través de mensajes que le llegan a su celular y que también ha sido víctima de memes que buscan su desprestigio y en la que también se burlan de ella. "Me han dicho de todo, pero yo lo tomo de quien viene. Si me pongo a pensar en esto y hacerles caso nos van a enclaustrar en el miedo y eso no lo voy a permitir. Estoy más fuerte que nunca, aunque reconozco que tomo mis precauciones, me cuido bastante, pero aquí estamos para demostrarles a los bolivianos que seguimos en la lucha".



Recuerda que antes de ingresar al estadio Félix Capriles, ella y su grupo, miembros de plataformas ciudadanas, fueron requisados y se les quitó dos 'trapos' de casi 250 metros que contenían mensajes de respeto a la democracia y a la votación de la gente.

"Yo tenía una polera del 21F debajo de mi chompa y ante la impotencia que sentí por la forma en cómo nos trataron e incluso un policía nos amenazó con golpearnos con su tolete, es que decidí quitarme mi abrigo y enseñar mi polera mientras gritaba Bolivia dijo no, un estribillo que de manera espontánea comenzaron a corear las otras personas que estaban allí y que en un momento retumbó en el estadio", indicó Suárez.



(Momento de lo ocurrido en los Odesur)

(Momento de lo ocurrido en los Odesur)

En las imágenes se puede ver cómo los oficiales le pedían que se quitara su polera cosa a la que "no accedí porque si no me quedaba desnuda, aunque le confieso que en un momento lo quise hacer solo para que vean la forma en cómo nos tratan". Cuenta que en ese momento se le acerca una oficial mujer y le dice que por favor se vuelva a cubrir, ya que si no lo hacía a ella la iban a castigar.

También puedes leer:

"La Policía mujer me dice que por favor, si usted no se cubre, me van a castigar a mí y no quiero que lo hagan; yo le respondí que vos sos madre y yo soy madre y no te mereces un 27 de mayo sin tus hijos, yo me voy a poner la chompa por vos, no por él (policía varón) porque él nos viene amenazando", fue lo que le dijo mientras recibía el apoyo de la gente que estaba a su lado y que la defendió.



(Entrevista a Maria Suárez) (Entrevista a Maria Suárez)



#SacámelaSiPodés



Producto de este nuevo episodio dentro de la campaña de protesta ciudadana que tiene como insignia el respeto por la votación del 21F, es que ahora, varias de las plataformas ciudadanas han adoptado un nuevo lema par mostrar su desacuerdo con la intención que tiene el MAS de presentar como candidato presidencial a Evo Morales para las elecciones de 2019. La nueva frase es "Sacámela si podés".

La palabra del Gobierno



El ministro de Gobierno, Carlos Romero, lamentó que se utilice espacios deportivos para hacer política y que "son normas internacionales, no se llevan mensajes de provocación, no se llevan mensajes de discriminación racial y estas normas internacionales las hemos recogido en el Decreto Supremo 1515 de febrero de 2013".