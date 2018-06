El fiscal general del Estado no puede volver a postularse al cargo por prohibición constitucional al igual que los magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional, que no tienen posibilidad de repostularse en los mismos cargos si no es a otro tribunal, aseguró este viernes el magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Orlando Ceballos.

El magistrado respondió a la consulta de los periodistas ante la posibilidad de que el actual fiscal general Ramiro Guerrero vuelva a postularse y ser nuevamente designado por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Aclaró que la posibilidad de la reelección es solamente para las autoridades electas por voto y no así para las designadas en la Asamblea. Además, sostuvo que en los cargos de la Contraloría, Procuraduría y la Fiscalía General se requieren de renovaciones periódicas.

"Creo que la función encargada al contralor general, procurador y fiscal general requieren de renovaciones periódicas porque se necesita de nuevos estilos de trabajo, nuevas formas de encarar la construcción de la estatalidad y lamentablemente estás instituciones no adecuaron su trabajo a la proyección que otorga la Constitución", aseguró.