Achacollo irá a declarar cuando la convoquen

La exministra de Desarrollo Rural y Tierras Nemesia Achacollo reapareció y aseguró que se presentará a declarar como testigo en uno de los juicios abiertos por el Fondo Indígena en Oruro. “Yo voy a ir (a declarar), no tengo problema.

Las veces que me convoquen voy a estar ahí, no me estoy escondiendo”, manifestó Achacollo a la prensa. Dijo que una vez la notifiquen, acudirá a la justicia para prestar declaración porque es la primera interesada en que se esclarezca el caso del Fondo Indígena.

Los jueces del Tribunal Tercero de Sentencia de Oruro dispusieron que la exministra sea aprehendida el 16 de agosto, para que declare como testigo el 17 de agosto por el caso Fondioc. /ANF