Confesó el "abogado torturador". Jhasmany Torrico, detenido en la cárcel de El Abra en Cochabamba, admitió haber montado un consorcio que involucra a unos 20 fiscales y jueces de diferente especialidad, con la finalidad de zanjar procesos complejos a cambio de diferentes montos de dólares.

Sin mencionar nombres, el controvertido jurista pide ir a un juicio con quienes integraban el grupo irregular, enfatizando que a quienes involucre no tendrán pruebas de descargo para poder defenderse.

"Ya basta de tanto show, yo quiero llegar a un juicio rápido, voy a pedir a mis abogados que lleguen a un juicio, porque en la tardanza está el peligro, quién tiene más influencia, yo o los jueces entre jueces", dijo Torrico, en una entrevista con la Red Uno.

Video de sus declaraciones:

#Bolivia Jhasmany Torrico, el "abogado torturador" confiesa; pide ir a juicio con los fiscales y jueces de su consorcio #justicia Video de Notivision pic.twitter.com/wqaoKc4gGT — EL DEBER (@diarioeldeber) 17 de mayo de 2019

El jurista cobró notoriedad en enero de esta gestión por un video en el que golpea a una persona. Ahora es investigado por presuntamente formar parte de una red de corrupción y está detenido preventivamente en El Abra.

"El pago dependía del caso, de la complejidad, de la presión social, se cancelaba a veces solo para que el fiscal no se oponga como debería. Desde unos $us 1.000 en adelante, por bolivianos nadie hace nada últimamente y además no alcanza", agregó el abogado.

