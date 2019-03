'Abogado torturador' dice que le hace demasiado 'fácil' el trabajo al fiscal

Niega tener rasgos psicóticos y defiende su accionar. Jhasmany Torrico, conocido como el "abogado torturador" en Cochabamba, accedió a una entrevista con PAT y lanzó frases que defienden su método de cobranza de deudas.

El jurista cobró notoriedad en enero de esta gestión por un video en el que golpea a una persona. Ahora es investigado por presuntamente formar parte de una red de corrupción y consorcio de jueces, fiscales, policías y abogados.

"Yo no soy parte de un consorcio de jueces, policías, fiscales y abogados. Hay personas que se derrotan al estar en la cárcel y no creo que nadie en sus cinco sentidos vaya a aceptar que tenga un consorcio con mi persona", dijo en la víspera el jurista.

El miércoles se presentó a una audiencia en Cochabamba y la justicia determinó que permanezca detenido en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz, mientras se indaga su accionar.

"Lo que no pagó ese individuo en dos, tres años, lo ha pagado dos días después de haber conversado con mi persona (...) Le estoy haciendo demasiado fácil el trabajo al Ministerio Público, soy yo el único responsable de los cobros de dinero, pare de contar", agregó.

No muestra remordimiento. "A mi me han enseñado que si me dan un revés doy la otra mejilla, pero recordá que tengo solo dos mejillas, entonces cuánto más voy a aguantar abusos y llega un momento en el que la gente se cansa y hasta el más manso se convierte en una fiera", dice.

Video de las declaraciones de Jhasmany:

