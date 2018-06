Abogado que concilió con Bolivia en caso Quiborax también asesora a Chile

El expresidente Carlos Mesa desveló este martes ante la Fiscalía General del Estado, que el Procurador General del Estado, Pablo Menacho, hizo un acuerdo con el representante legal de Quiborax y Non Metallic, Andrés Jana, que es a su vez asesor de Chile en el juicio por demanda marítima en la Haya.

En marzo de este año, el periódico La Tercera de Chile, le hizo una entrevista a Jana en su calidad de asesor en la defensa chilena del mar, en la que aseguró que la corte internacional fallaría en favor de este país, debido a la falta de consistencia de la demanda boliviana. Esta es parte de esta entrevista:

¿Cuál cree que es la principal debilidad de la posición boliviana?

La principal debilidad es su falta de sustento jurídico. Bolivia pretende que se le imponga a Chile una obligación de negociar acceso soberano en circunstancias que bajo el derecho internacional no es capaz de presentar ningún acto o declaración que pueda significar que Chile ha asumido dicha obligación.

El ex canciller Heraldo Muñoz dijo hace algunas semanas que un punto de los alegatos orales será apuntar a los cambios de argumentación de Bolivia. ¿Cuáles son esos?

Primero, Bolivia cuando se presenta lo hace con un caso que está basado en un derecho a acceso soberano, en que entendía que la obligación que la Corte debía declarar era una obligación cuyo resultado era predeterminado. Y en ese resultado predeterminado, Bolivia tenía que obtener acceso soberano. Sin embargo, como todos lo vimos, en la objeción preliminar Bolivia ya no defendió que tenía un derecho ni tampoco dijo que se trataba de una obligación con un resultado predeterminado, y eso hizo que la Corte aceptara jurisdicción, pero diciendo tres cosas que son fundamentales: este caso no es sobre un derecho de Bolivia a acceso soberano, no es un caso donde la Corte puede predeterminar el resultado, y no es un caso que afecta el estatus legal del tratado de 1904.

¿Y en el caso de la réplica?

En la réplica, Bolivia nuevamente hizo modificaciones a la teoría jurídica en la cual apoya su caso. Y Chile, por supuesto, en la dúplica hizo ver precisamente que nuevamente Bolivia había cambiado. Obviamente, desde el punto de vista de la credibilidad de los argumentos, una parte que cambia repetidamente la base legal y los argumentos en los que basa su caso, indudablemente muestra debilidad.

Se ha dicho que un punto débil de Chile es lo que sucedió en el Acuerdo de Charaña, porque fue donde se llegó más lejos en la negociación…

Los que trabajamos en el caso pensamos que Charaña es un punto que más bien muestra correctamente el caso chileno. Efectivamente en Charaña existió una negociación, de origen político-diplomático, no jurídico, pero muy importante sin duda. Y esa negociación se llevó adelante y no prosperó por razones imputables a la contraparte, a Bolivia, no a Chile.

¿Qué flancos abiertos tiene Chile?

Hemos demostrado que no tiene puntos débiles. Chile es capaz de demostrar que nunca se ha comprometido legalmente con Bolivia a entablar una negociación sobre acceso soberano al Océano Pacífico.

En su fallo sobre la objeción preliminar, la Corte dijo que no podría predeterminar el resultado de una eventual negociación. ¿Eso asegura que en el fallo final del caso se mantenga esa afirmación de la Corte?

Lo que hacemos los abogados es mirar las decisiones de los tribunales, las que se vinculan entre sí. Estamos hablando además de un tribunal de alta jerarquía, que lo que hizo es determinar cuál era su competencia y cuál no era su competencia. Por lo tanto, lo que está hoy en discusión, como lo dijo la Corte, es si existe o no existe una obligación de negociar sin un resultado predeterminado, lo que llamamos una obligación de conducta entre Chile y Bolivia, y si esa obligación se encuentra incumplida por Chile. Porque lo que Bolivia reclama es que Chile ha incumplido esa obligación.

El perfil de Jana

Andrés Jana asesora a estados e inversionistas en las controversias inversionista-Estado. Fue asesor jurídico de Chile en la disputa fronteriza marítima con Perú y ante la Corte Internacional de Justicia, y es actualmente miembro del equipo legal chileno en la disputa entre Bolivia y Chile, en la misma Corte, según su página web.

