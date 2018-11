A ocho días del plazo para el registro de alianzas, solo existe la de Mesa y Revilla

El calendario electoral rumbo a las elecciones primarias marca el 13 de noviembre como el plazo máximo para el registro de alianzas ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Hasta la fecha solo existe un acercamiento oficial: el del FRI y Soberanía y Libertad (Sol.bo). Esta alianza, según Carlos Mesa y el alcalde de La Paz, Luis Revilla, se denomina Ciudadanos.

El burgomaestre paceño no está de acuerdo en que Samuel Doria Medina sea parte de la alianza que selló con Mesa. Mientras, el expresidente no aparece en público y solamente su equipo de colaboradores hace las gestiones para sumar respaldos.

Carlos Hugo Molina, del frente de Mesa, está en desacuerdo en sumar siglas políticas para llevar adelante una alianza. Se muestra más inclinado en añadir movimientos ciudadanos que no tienen un pasado proselitista.

El ejecutivo nacional del FRI Edgar Guzmán apuntó a Mesa para que sea el expresidente quien defina acuerdos; sin embargo, informó que cualquier asunto será aprobado en un congreso del partido el 10 de noviembre. La sede está por definirse.

En Unidad Nacional (UN) preocupó la inclusión de Revilla al proyecto de Mesa. Es que el alcalde paceño fue quien quiso marginar a Doria Medina de un bloque único. El secretario ejecutivo de UN Jaime Navarro cuestionó que el burgomaestre no haya defendido los resultados del 21-F.

“Revilla siempre dio señales de no ser un hombre de no dejar sus intereses personales para abrazar la unidad nacional. Ya lo hizo el año pasado cuando se hizo un esfuerzo para armar el G-6”, cuestionó Navarro. El dirigente opositor no cree que el proyecto de oposición se construya en torno a un nombre, en este caso Carlos Mesa. “UN lo sostuvo siempre: no puedes pasar de un cacique a otro, ¿antes Evo, ahora Carlos? Tiene que haber un proceso de trabajo en equipo, de debate”, remarcó el dirigente de UN.

También puedes leer : El anhelo de unidad en la oposición se esfuma y se perfilan al menos 5 frentes

Las propuestas a Mesa

En los demócratas el panorama está más claro. Hicieron las consultas y luego las propuestas a Mesa y hasta ahora no hay respuesta del exmandatario. El vocero del MDS, Vladimir Peña, resaltó que el partido de Costas tiene presencia nacional con autoridades electas no solamente en Santa Cruz, sino también en Cochabamba, Potosí y Oruro.

“Se hicieron propuestas a Mesa y a su equipo, para alcanzar una concertación nacional, que están en análisis; esperamos que en los próximos días haya una nueva reunión para ver si se puede avanzar o no”, detalló Peña.

Víctor Hugo Cárdenas se inclina por lograr un proyecto que reúna a las bases de Doria Medina, de Rubén Costas y también suma a Jhonny Fernández. El exvicepresidente remarcó que estas fuerzas opositoras no están de acuerdo con la propuesta estatista del MAS y que tienen una visión de economía libre para el país. “Estamos contra el tiempo, pero los diálogos se dan casi todos los días para unificar a la oposición”, señaló.

La semana pasada, Mesa y Costas se reunieron en Santa Cruz. No llegaron a ningún acuerdo por el caso mochilas, que involucró alcalde de Cochabamba, José María Leyes, hoy suspendido.

Jaime Paz Zamora, candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), está muy lejos de ser parte de un bloque de oposición. Y mucho más lejos de aliarse con Mesa. El expresidente no está de acuerdo con las propuestas de Mesa y dijo que “seguro él no apoya el federalismo”.

Aún más lejos está Félix Patzi, el gobernador de La Paz y líder del Movimiento Tercer Sistema (MTS). El exaliado del MAS dijo que Mesa está “en su derecho” de ser candidato, pero cuestionó su intención de llegar al poder.

“Si la población permite y ha perdido la memoria, fundamentalmente la conciencia, la historia sabrá juzgar y valorar. Pero desde mi memoria y mi conciencia, por respeto (Mesa), nunca debió presentarse”, reprochó Patzi, haciendo alusión a los hechos trágicos de octubre de 2003.

Críticas al expresidente

A pocos días del límite para registrar alianzas ante el TSE, también se profundizan las diferencias entre los opositores y se hace cada vez más difícil formar el tan ansiado bloque único. Es más, cada iniciativa opositora avanza por cuenta propia.

Víctor Hugo Cárdenas está convencido de que Mesa no será parte de un bloque opositor. El exvicepresidente acusó al exmandatario de compartir el lineamiento político del Movimiento Al Socialismo (MAS), lo que lo aleja —dijo— de sellar una alianza con Samuel Doria Medina, de Unidad Nacional (UN), y Rubén Costas, del Movimiento Demócrata Social (MDS).

“Nosotros estamos en otro proceso, en un proceso de una oposición real, alternativa al MAS. Hay aspectos que poco a poco van definiendo contornos. Si Carlos Mesa tiene una propuesta estatista-socialista como la del Gobierno, obviamente nos aleja de una confluencia. Por lo visto (Mesa) está construyendo una alternativa para hacer lo mismo que está haciendo el Gobierno, nosotros no, estamos construyendo otra alternativa”, remarcó Cárdenas.

El exvicepresidente informó que el fin de semana estuvo en Santa Cruz y se reunió con el gobernador Costas y con Jhonny Fernández, de Unidad Cívica Solidaridad (UCS).

También mantuvo reuniones con Doria Medina. “Creo que hay principios de diferencias estructurales. El hecho de estar cerca al MAS con un proyecto estatista-socialista eso aleja. No creo que MDS vaya a un proyecto estatista o el propio Doria Medina, un empresario exitoso, no los veo de proyectos estatistas. Esto hace que sean difíciles los acercamientos”, remarcó Cárdenas.