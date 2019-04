A la cárcel otros tres implicados por fármacos adulterados

Los tres últimos aprehendidos en el caso de la red de tráfico de medicamentos falsificados fueron enviados ayer, con detención preventiva, a diferentes cárceles del país.

El Juzgado Segundo Anticorrupción de La Paz dispuso la detención preventiva de Silvestre B.M. y Remmy R.C., en la cárcel de San Pedro, y de Dimeliza Merbet R.L., en el penal de Obrajes.La Fiscalía los acusó de organización criminal, enriquecimiento ilícito de particular con afectación al Estado y daños contra la salud pública.

Estas tres personas fueron aprehendidas la noche del miércoles luego de un operativo policial realizado en inmuebles que funcionaban como centros de acopio, en la ciudad de La Paz.

“Se ha podido establecer la existencia de diferentes medicamentos de origen de contrabando, así como la forma en la que adulteraban estos medicamentos”, dijo tras la audiencia el fiscal Marcos Vila.

A fines de marzo 10 personas fueron aprehendidas en un operativo en la región fronteriza de Desaguadero, donde se descubrió la red. Siete de ellos fueron enviados a prisión y tres se beneficiaron con detención domiciliaria.

Las tres personas aprehendidas y enviadas a prisión este viernes | APG Noticias

Incumplimiento de deberes

El fiscal departamental de La Paz, William Alave, anunció este viernes el inicio de una investigación penal contra funcionarios públicos que permitieron, por al menos cinco años, el tráfico de medicamento ilegal en el país al no realizar un control suficiente para evitar esta situación.

La autoridad apunta contra los funcionarios del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz y de la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (Agemed), del Ministerio de Salud.

“Ya detuvimos a 10 personas (traficantes) y, paralelamente, vamos a ingresar a generar una investigación sobre incumplimiento de deberes, porque no solamente vamos a sancionar a los que trafican con medicamentos, sino a aquel que no controla de manera efectiva” este delito, dijo Alave. “Hemos identificado que existe incumplimiento de deberes (...), las instituciones en este caso, Sedes y Agemed, tienen que controlar periódicamente esto y no lo han hecho”, agregó.

Muestra de este descontrol, dijo Alave, es que las instituciones no conocen el número de farmacias que hay en la ciudad de La Paz, ya que solo cuentan con una lista que es de 2014. “En El Alto existen farmacias ilegales que funcionan a partir de las 18:00 para adelante, eso nos da a entender que no existe un verdadero control por parte de estas instancias”, remarcó.

Funcionarios de Agemed señalaron en una anterior declaración que realizaron operativos en enero de este año y evidenciaron esta situación, pero no hicieron la denuncia a tiempo; para Alave, “las instituciones hacen una omisión para evitar ser involucrados”.