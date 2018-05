El disparo que causó la muerte se hizo a más de un metro. El proyectil es “atípico” y viajó a “36 metros por segundo”. El universitario alteño Jonathan Quispe recibió el impacto cuando corría. La canica ingresó de izquierda a derecha y de arriba abajo. Siete testigos ya declararon, los jefes policiales suspendidos también deben hacerlo. Esas son algunas de las conclusiones que brindó ayer el informe técnico de la Fiscalía General del Estado sobre el asesinato del estudiante de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), que cayó mientras la Policía reprimía la protesta estudiantil.

“Es una investigación clara, precisa, científica. En los cuatro días que han transcurrido se hicieron seis pericias -biología, química, toxicología, criminalística, desdoblamiento de imágenes y revisión de cámaras- para identificar a las personas”, dijo el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero.

El responsable de explicar la trayectoria y el impacto del ‘proyectil atípico’ fue el perito forense Arturo Mercado, quien dijo que la canica ingresó de izquierda a derecha en la humanidad de Quispe. “De acuerdo con lo observado, este sujeto tuvo la reacción motora de estar corriendo, su torso estaba en leve inclinación hacia adelante; el ángulo que tenemos no puede dar lugar a dudas de que ese sujeto que dispara, en la relación víctima-victimario, estaba a una distancia mayor a los 60 centímetros”, aseguró el experto. Además, precisó que la bola viajó a más de 36 metros por segundo e ingresó 20 centímetros en el cuerpo de la víctima y se alojó en el pulmón izquierdo del muchacho.

El fiscal general dijo que en la autopsia no se pudo encontrar rastros de pólvora y que se desconoce qué tipo de arma se usó para propulsar el ‘proyectil atípico’. Dijo que se realizó la prueba de quimioluminiscencia para verificar si había manchas de sangre en el lugar donde se encontró a la víctima y que las pericias de balística determinarán qué tipo de arma se utilizó.

Los fiscales hallaron gotas de sangre dentro de la casa en la que se ve ingresar a Quispe en el video que divulgó la UPEA, pero no encontraron nada fuera de ese domicilio. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, no respondió sobre las observaciones de la Fiscalía. Romero ayer no asistió al acto interpelatorio sobre el conflicto con Adepcoca para el que se lo citó en la Asamblea, pues se disculpó argumentando que tenía “actos investigativos” y pidió diferir su presentación. La Asamblea no fijó nueva fecha.



Asimismo, las principales autoridades de la UPEA se presentaron en Palacio para dejar una carta al presidente Evo Morales, a quien le pidieron una audiencia para explicarles sus problemas; sin embargo, el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, negó la posibilidad de una reunión porque dijo que las negociaciones están a cargo de ministros. El rector de la UPEA, Ricardo Nogales, dijo que ya no se puede reunir con el Ministerio de Economía porque agotaron instancias con ese despacho en cuatro años.