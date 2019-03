3 días después de denunciarlo por agresión, la esposa de un magistrado del TCP se retracta

El magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Orlando Ceballos fue denunciado de haber propinado una golpiza a su esposa Carmela Willma Torres el pasado 10 de marzo, hecho que fue registrado en la Policía y en el Ministerio Público como violencia familiar o doméstica.

La demanda, sin embargo, fue retirada tres días después y este miércoles la pareja dio por cerrado el conflicto marital.

Según la denuncia inicial, ambos llegaron a su domicilio y luego de una discusión por un viaje que hizo el magistrado, éste habría reaccionado violentamente propinándole golpes y amenazándola de que quedaría sin trabajo si denunciaba la violenta agresión. El Ministerio Público designó a una fiscal para la investigación.

Este miércoles, Ceballos y su esposa salieron públicamente a decir que si bien hubo una discusión esto no llegó a los golpes, tal como se dice en la denuncia policial, y que por eso se acordó archivar el caso.

Ceballos dijo que se trataba de un asunto particular como ocurre con todas las parejas. "Es un tema estrictamente particular y acá está mi esposa", señaló el magistrado al abandonar su trabajo.

Por su parte, Torres admitió que hubo una discusión, pero 'no una golpiza como para matarla', tal como hicieron circular en las redes sociales. Dijo que el hecho llegó a la Policía y a la Fiscalía pero que hubo un desistimiento y el caso fue archivado.



"El caso no llegó a mayores y está en archivo de obrados porque no hay más elementos y todo está en orden", dijo la mujer.



Torres aseguró que prueba de que no hubo ninguna golpiza es que no sufrió ninguna baja médica y siguió asistiendo a su trabajo.