12 votos contra 3. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya desestimó este lunes los argumentos de Bolivia en el juicio contra Chile, concluyendo que no existe la obligación legal de negociar un acceso soberano al océano Pacífico. Sin embargo, recomendó que continúe el diálogo entre ambos países para atender la mediterraneidad del país.

"La corte señala que Chile no está obligado legalmente a negociar con el Estado de Bolivia una salida soberana al mar", dijo el juez Abdulqawi Ahmed Yusuf, quien leyó la decisión en el Palacio de la Paz.

Observaron la falta de un carácter vinculante y claro en los documentos presentados por el equipo jurídico del país, como el memorándum Trucco, el acuerdo de Charaña, la agenda de los 13 puntos y la declaración de la OEA.

Si bien los magistrados le dieron la razón a Bolivia, al señalar que "los acuerdos que no han sido expresados por escrito también pueden tener valor jurídico", señalaron que la fundamentación nacional no logra esa categoría, debido a que no pueden inferir que Chile haya aceptado negociar un acceso marítimo.

El fundamento nacional sostenía que a lo largo de la historia Chile contrajo una obligación a negociar una salida con soberanía al Mar, mientras que la vecina nación argumentaba que el Tratado de 1904 zanjó todos los temas pendientes.

La Corte Internacional señaló que su veredicto no implica que las partes no continúen con el diálogo para atender la mediterraneidad de Bolivia, señalando que si hay acuerdo entre las partes se podrían dar negociaciones. No obstante, no incluyó las palabras obligación ni soberanía.