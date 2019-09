"Un día como hoy": cómo evitar que Facebook te recuerde tus fotos y publicaciones de hace años

Facebook "On this day" (un día como hoy) es una aplicación de Facebook que no gusta a todos sus usuarios.

"Esperamos que te guste volver a ver tus recuerdos en Facebook, desde los más recientes hasta los que quedaron en el olvido", dice la red social en su cada vez más criticado apartado "Un día como hoy".

Y es que no todos sus usuarios están de acuerdo en que recordar tiempos pasados sea siempre una buena idea.

Puede que en algunos casos, como aquel viaje increíble, las fotos de tu casamiento o un cumpleaños feliz, sea agradable desempolvar el álbum de fotos y echar un vistazo al archivo digital que te brinda la red social.

La herramienta no solo registra tus propias publicaciones de aquel día, sino también aquellas en las que te etiquetaron, los "eventos importantes" de tu vida, el momento en el que te hiciste amigo de alguien en la red social e incluso tu aniversario de boda (si lo agregaste al perfil).

¿Pero qué ocurre cuando se trata de un viaje con una expareja con la que ya no te hablas? ¿O de una comida familiar que terminó en discusión? ¿O si se trata de un recuerdo con un amigo o ser querido fallecido que no deseas ver en ese momento?

Facebook Desde fotos familiares hasta tu aniversario de boda: Facebook tiene tu pasado almacenado en su archivo.

¿Cómo desactivar tus "recuerdos" de Facebook?

Para desactivar la función "Un día como hoy" solo tienes que seguir estos pasos:

1. Ve a facebook.com/memories. Puedes encontrar esta sección haciendo clic en ese enlace o dentro de la sección "Recuerdos" de la columna de izquierda en la página de inicio (si accedes desde el sitio web) o en el menú desplegable (si lo haces desde el celular).

2. Haz clic en notificaciones. La encuentras en la parte superior de la página o en el menú de arriba a la derecha si estás usando el teléfono móvil.

3. Selecciona "Todos los recuerdos" o "Ninguno". Encontrarás la opción en el menú desplegable de las notificaciones. Pero si quieres una opción intermedia puedes seleccionar "Destacados".

Esa última posibilidad te permite "ver solo los recuerdos de tus mejores amigos", explica la red social en su sitio de ayuda.

Puedes agregar o quitar amigos de esa lista metiéndote en su perfil y haciendo clic en "Amigos". Al abrir la pestaña, verás la opción "Mejores amigos".

¿Cómo establecer más preferencias?

Si no quieres desactivar todas las notificaciones pero te gustaría seguir recibiendo más recuerdos que los que incluyen a esa lista de "mejores amigos", puedes optar por personalizar el contenido.

Para ello, ve al menú "Preferencias" (a la derecha de notificaciones en el sitio web, o dentro de "Configuración" en el teléfono).

Dentro encontraras dos tipos de filtros: uno para indicar si hay algúna fecha en particular que no quieres que Facebook te haga recordar o si hay personas sobre las que no quieres que te lleguen esas notificaciones.

No obstante, la red social te hace una sugerencia cuando seleccionas esa opción: si no quieres que ver esos recuerdos, ¿no sería mejor que dejen de estar conectados en Facebook?

