"Se han roto muchos tabúes": Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, defiende el matrimonio homosexual en la isla

Reuters Según el mandatario cubano, en Cuba ha habido un cambio de mentalidad sobre el matrimonio homosexual.

En medio de los debates para cambiar la constitución cubana, el presidente del país, Miguel Díaz-Canel, habló de un giro de la revolución en cuanto a la postura sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo.

"Defiendo que no haya ningún tipo de discriminación", dijo el líder cubano a la cadena Telesur en su primera entrevista después de reemplazar a Raúl Castro el 19 de abril pasado.

"Yo sí estoy de acuerdo, lo que pasa es que hay personas que valoran este artículo desde diferentes consideraciones, algunos desde el punto de vista semántico, otros desde la adopción de los niños y la responsabilidad familiar, y hay otros elementos que marcan el pensamiento de algunas personas desde el punto de vista de la tradición", afirmó.

Estas declaraciones vienen en medio de la propuesta del cambio de la constitución cubana, que actualmente define el matrimonio como entre "un hombre y una mujer".

Cambio de mentalidad

La constitución cubana podría cambiar luego de una consulta popular y la aprobación del borrador, en un referéndum nacional programado para febrero de 2019.

Entre los cambios llama la atención la eventual remoción de la palabra "comunismo" en la Carta Magna, aunque Díaz-Canel dijo que esto no implicaba que el país fuera a renunciar a esa aspiración.

Según el mandatario, el documento, que debería reemplazar a la Constitución redactada en tiempos de la Guerra Fría, aún menciona al socialismo, que deriva del comunismo.

Getty Images El presidente Miguel Díaz-Canel también le dijo a Telesur que Raúl Castro seguirá estando a la cabeza del Partido Comunista y que lo considera "como un padre" para él.

El respaldo del presidente Díaz-Canel al matrimonio entre personas del mismo sexo contrasta con la persecución que sufrieron los homosexuales en las primeras décadas de la revolución de 1959.

Sin embargo, la actitud oficial hacia la homosexualidad en la isla ha cambiado en las últimas décadas, en parte gracias a los esfuerzos de Mariela Castro, la hija de Raúl Castro.

Mariela Castro es directora del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba (CENESEX) y ha sido una defensora reconocida de los derechos de la comunidad LGBTI.

"Hemos firmado, y nos sentimos comprometidos, diferentes acuerdos a nivel internacional, que no estaban verdaderamente expresados en nuestra constitución, y también la manera de pensar de los cubanos sobre temas que antes eran tabúes o que eran temas que se asumían desde otra posición, hoy están con otro enfoque, sobre todo en la población joven", dijo Díaz-Canel a Telesur.

Relaciones con Estados Unidos

En la entrevista, Díaz-Canel también habló de la relación entre Cuba y Estados Unidos, que calificó de "aberrante".

Getty Images Mariela Castro, hija de Raúl Castro, es uno de los miembros del gobierno que se ha manifestado a favor de la comunidad LGBTI en Cuba.

"Queremos diálogo, pero tiene que ser entre iguales, que se nos respete y no se nos condicione nuestra soberanía y nuestra independencia, porque no aceptamos imposiciones y no estamos dispuestos a hacer concesiones", dijo el mandatario cubano.

Las relaciones entre Cuba y Estados Unidos han sufrido un fuerte deterioro desde que Trump llegó a la Casa Blanca, en especial por las acusaciones que hizo Estados Unidos sobre una serie de supuestos ataques a la salud de sus diplomáticos en La Habana.

"Si en un lugar serespetan y protegen los derechos de los extranjeros, y enparticular los de los diplomáticos, es en Cuba", dijo el presidente.

Además, Díaz-Canel elogió la alianza de Cuba con Venezuela y de mostró optimista con el triunfo de la izquierda en México, en manos del presidente electo Manuel López Obrador.

