"Hablaba como un robot. Podíamos hacer que hablara, pero nos preguntábamos ´¿qué ha pasado con nuestra Kelly?´".

El padre de la triple campeona del mundo Kelly Catlin, que se quitó la vida la semana pasada con tan solo 23 años, habló sobre las últimas semanas de vida de la joven deportista, una de las grandes figuras del ciclismo en pista.

"No era la Kelly que conocíamos", reconoció Mark Catlin al referirse a su hija en una entrevista con el diario The Washington Post.

Según su familia, la vida de Kelly cambió a raíz de los dos accidentes que sufrió a finales del año pasado.

La ciclista, que conquistó la medalla de plata en las Olimpiadas de Río 2016 en la prueba de persecución por equipos, se fracturó un brazo en octubre y en diciembre sufrió una conmoción cerebral producto de un accidente.

Desde entonces, nunca volvió a ser la misma, según su padre.

La familia contó que Kelly había tenido un intento de suicidio en enero.

"Ya no podía concentrarse en sus estudios o entrenar igual de fuerte. No podía cumplir con las obligaciones que ella sentía que tenía, no podía vivir a la altura de sus propias expectativas".

Getty Images Catlin ganó la medalla de plata en Río 2016 junto a Jennifer Valente, Chloe Dygert y Sarah Hammer.

Su hermana trilliza, Christine, comentó que Kelly también se venía quejando de dolores de cabeza y sensibilidad ante la luz, y que había escrito en un correo electrónico que "sus pensamientos iban a cien por hora".

Su hermano Colin, por su parte, dijo que "hace tan solo una o dos semanas estuvimos haciendo planes y era optimista sobre su futuro".

"Viajar en el tiempo"

Catlin, quien nació en St. Paul (Minesota, Estados Unidos), se graduó el año pasado en la universidad de esa ciudad de matemáticas y chino y en lka actualidad compaginaba su carrera deportiva con los estudios de ingeniería matemática y computacional en la Universidad de Stanford, en California.

Getty Images Además de sus triunfos en pista, Catlin también destacaba en el ciclismo de ruta.

En una reciente columna publicada en la revista especializada Velo News, Catlin reconoció que a veces sentía la necesidad de tener que "viajar en el tiempo para lograr hacer todo" entre ser estudiante de posgrado y deportista de élite.

"Es como hacer malabares con cuchillos, pero en realidad se me están cayendo todos".

"Es solo que la mayoría de ellos golpean al piso y no a mí", agregó.

Catlin ganó tres títulos mundiales de persecución por equipos y una medalla de planta olímpica entre 2016 y 2018, sumando dos medallas de bronce en persecución individual los últimos dos años.

