"La gente suele sospechar instintivamente de los ´solitarios´": Susan Cain, gurú de la introversión, responde a las preguntas de los lectores de BBC Mundo

Algunas personas disfrutan de ir calladas cuando toman un taxi, en vez de mantener una "small talk" con el conductor. Prefieren recibir mensajes de texto en vez de llamadas. A veces se quedan leyendo un libro en vez de ir a una fiesta. Parecen reservadas. Les gusta estar solas. Les gusta el silencio.

¿Pasa algo raro con ellas?

No. Puede que sean introvertidos o tengan cierto grado de introversión, uno de los tipos de personalidad de la popular clasificación Myers-Briggs, basada en las enseñanzas del psiquiatra suizo Carl Jung.

Más que del mundo exterior, un introvertido "obtiene energía de las ideas, imágenes y recuerdos que están en su mundo interior".

Pero también puede disfrutar del mundo exterior —hace las dos cosas— y de hecho, hay introvertidos con fuertes capacidades sociales.

Susan Cain conoce muy bien este tipo de personalidad.

Sus bestsellers "Silencio. El poder de los introvertidos en un mundo que no para de hablar" y "Poder silencioso. Las fortalezas secretas de los introvertidos" han sido traducidos a unos 40 idiomas.

Tiene entre sus seguidores a personalidades como Bill Gates, y su charla TED titulada "El poder de los introvertidos" ha sido vista al menos 19 millones de veces.

Esta experta respondió las preguntas sobre introversión que le enviaron los lectores de BBC Mundo.

Getty Images ¿Te sientes recargado(a) de energía cuando lees un libro?

¿Cómo puede un introvertido ser exitoso (en el trabajo y en la vida) si la sociedad y los profesionales sobrevaloran la extroversión, especialmente en América Latina? Juan Felipe Castro (Bogotá, Colombia), Ana Milena Ramírez (Cali, Colombia) y Jorge Luis Suárez (Villa del Rosario, Venezuela).

La clave es recurrir a tus propias fortalezas naturales, mientras sales de tu zona de confort, estratégicamente.

El profesor Brian Little (experto en temas de personalidad y psicología motivacional) habla sobre la necesidad de identificar tus "proyectos personales básicos".

Está bien esforzarse al servicio de esos proyectos, pero solo lo justo.

Cuando termines ese esfuerzo, asegúrate de regresar a tu "nicho de restauración", ya sea caminando tranquilamente por un parque o simplemente cerrando la puerta y sentándote en silencio.

¿El liderazgo es incompatible con la introversión? Miguel Vieytes (Montevideo, Uruguay).

¡NO! ¡Muchos estudios han demostrado que los líderes introvertidos consiguen resultados tan buenos y en ocasiones mejores que los extrovertidos!

Desde Bill Gates (cofundador de Microsoft), hasta Larry Page (cofundador de Google), Silicon Valley está lleno de líderes introvertidos.

Getty Images ¿Prefieres las conversaciones de a dos en vez de reuniones grandes y ruidosas?

¿Qué podemos hacer para cambiar la imagen negativa que suele tener la introversión? Bernardino Marte (Santo Domingo, República Dominicana).

Tenemos que seguir hablando del tema y llamar la atención sobre el mismo.

Siempre es útil apuntar a modelos admirados que son introvertidos, como la escritora J.K. Rowling, la actriz Emma Watson o el multimillonario estadounidense Warren Buffett.

¿Por qué a veces la gente piensa que los introvertidos son "raros"? Juan Haeo (Quito, Ecuador).

Una sociedad que define que lo convencional es querer estar socializando constantemente, tiende a considerar que aquellos que prefieren estar en silencio se desvían de esa norma.

La gente también tiende a sospechar instintivamente de los "solitarios", de aquellos que voluntariamente se aislarían de sus "tribus".

¿Se puede dejar de ser introvertido? Si no, ¿cómo obtener beneficios de la introversión? Rafael Pozo (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia) y Rómulo Samuel (Ciudad del Este, Paraguay).

No puedes y no deberías querer dejar de ser tú mismo. Pero es seguro que puedes adquirir casi cualquier habilidad, desde hablar en público hasta socializar en un cóctel.

La clave, sin embargo, es usar esas habilidades juiciosamente, y pasar todo el tiempo que puedas siendo tú mismo.

¿Un extrovertido puede ser tímido? Sebastián Mendoza (Jujuy-Argentina).

Oh sí. La introversión y la timidez no son lo mismo. En la práctica, muchos introvertidos son tímidos, pero no todos. Y algunos extrovertidos son tímidos.

Por ejemplo, Barbra Streisand, que dejó de actuar durante años debido a un excesivo miedo escénico.

Getty Images Susan Cain recomienda practicar actividades como la meditación o el yoga para recargar energías.

¿Está bien que prefiera estar solo en mi departamento los fines de semana y que les mienta a mis amigos o familiares para que no tenga que asistir a ninguna reunión o evento? ¿Cómo puedes explicar que no te gusta estar hablando con gente todo el tiempo? Karla Roque (Tegucigalpa, Honduras) y Ed Abrego, México.

Definitivamente es sano y está bien preferir estar solo. Sin embargo, ¡sería mejor si no tuvieras que mentirle a tus amigos y parientes!

Probablemente tampoco quieras estar solo todo el tiempo, y sí quieras verlos a veces.

Quizás puedas explicarles tu temperamento, al mismo tiempo que les dices cuánto los amas y que esperas verlos pronto.

¿En qué medida la soledad puede ser saludable para un introvertido? ¿Cómo puede un introvertido saber cuándo seguir o no su tendencia a estar solo? ¿Cómo puedes mantener tu energía en un mundo hiperconectado y extrovertido? Carlos y Verónica (Panamá, Panamá).

Puede ser útil decidir cuánta socialización te gustaría tener en una determinada semana o mes, y asegúrate de cumplirlo.

Luego, el resto del tiempo, puedes disfrutar de tu soledad sin sentirte culpable.

(Para mantener la energía) asegúrate de tomar los descansos que necesitas durante el día. Sal a caminar, anda a una clase de yoga, lee un libro, lo que sea que funcione para ti.

* Entrevista producida por Pierina Pighi Bel

