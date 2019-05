"Game of Thrones": el alucinante mundo de Bran Stark relatado por Isaac Hempstead Wright, el actor que le dio vida al personaje con el final más inesperado

Sky/HBO El paso del tiempo se vio en el personaje de Bran Stark, desde la primera hasta la octava temporada de Juego de Tronos.

Importante: esta nota NO contiene spoilers de la OCTAVA temporada de "Game of Thrones", pero SÍ hay algunos detalles de la trama hasta la séptima.

"Game of Thrones" llegó a su fin, amado u odiado por su desenlace luego de ocho años de una enorme historia.

Ahora sabemos quiénes vivieron, quiénes murieron y quiénes tomaron el poder.

El episodio final reveló el destino de los Stark, incluido Bran Stark, que fue interpretado por Isaac Hempstead Wright.

En abril de este año, el joven le contó a Radio 1 Newsbeat sobre su participación en la serie y cómo se había preocupado de que su personaje fuera eliminado desde la primera temporada.

Hempstead Wright interpretó a Bran Stark desde el primer episodio, cuando fue lanzado desde una torre por Jaime Lannister, lo que lo dejó parapléjico.

Escapó por suerte esa vez, pero, como a sus compañeros, le preocupaba que su personaje fuera asesinado en alguna de las temporadas desde entonces.

Sky/HBO El destino en la historia era una preocupación de cada actor al iniciarse una nueva temporada.

"Lo primero que hacían todos cuando recibían el guion era comprobar si iban a morir", recuerda. "Luego, cuando veían que estaban a salvo, comprobaban si sus amigos se iban a morir".

Y cuando caía el hacha (a veces literalmente), ver la serie era tan duro para el elenco como lo era para los espectadores en casa.

"Siempre tenías temor de cualquier escena particular que supieras que se avecinaba, como la Boda Roja", señala Hempstead Wright.

Por si no sabes lo que es la Boda Roja porque no has visto la serie ( ¡¿por qué estás leyendo esto?!), fue un evento crucial que ocurrió en la tercera temporada en el que algunos de los personajes más importantes fueron ejecutados, la mayoría de ellos eran de la familia Stark, como el personaje de Hempstead Wright.

"Todos sabíamos que eso venía e íbamos a perder a la encantadora Michelle (Fairley), a Richard (Madden) y a Oona (Chaplin). Eso fue muy triste", dice el actor.

Casi renuncia el primer día

Hempstead Wright cumplió 20 años este 2019. Ha estado actuando en "Game of Thrones" desde que tenía 11.

Bran Stark salió ileso durante las primeras siete temporadas, hizo un largo viaje hasta llegar "más allá del muro" y volver como el cuervo de tres ojos, un psíquico que viaja en el tiempo y vive durante siglos.

Pero cuando comenzó, Hempstead Wright no estaba seguro de poder continuar.

"Puedo recordar el primer día y filmamos en este hermoso lugar llamado Tollymore Forest, a las afueras de Belfast. Llovió sin parar todo el día. Fue la escena donde encontramos a los lobeznos y fue simplemente implacable", explica.

Getty Images Hempstead Wright pasó su adolescencia filmando "Game of Thrones".

"Recuerdo que cuando regresé al hotel con mi madre, dije: ´No sé si puedo hacer esto, es muy difícil´".

Las condiciones del tiempo rara vez mejoraron para el elenco.

"Fue un adelanto bastante bueno de las condiciones meteorológicas que enfrentaríamos durante los siguientes nueve años de nuestras vidas", señala.

"Nada de sexo"

Comenzar la serie siendo tan jóvenes significaba que Wright estaba expuesto a cosas que la mayoría de los de su edad no tienen idea.

El incesto, la violencia extrema y el sexo son cosas recurrentes desde el comienzo de la historia.

El personaje de Hempstead Wright fue lanzado desde la torre de un castillo cuando sorprende a los hermanos Jaime y Cersei Lannister teniendo relaciones sexuales en el primer episodio.

Dice que hubo partes de las primeras temporadas que él era demasiado joven para ver.

Sky/HBO Cersei y Jaime Lannister tenían una relación "complicada" para un niño como era Hempstead Wright.

Pero considera que mirar algunas de las escenas más impactantes de la serie fue menos traumático para él de lo que pudo haber sido para los espectadores.

"Cuando estás en el set y hay un cuerpo decapitado y ves al hombre escondido detrás bombeando sangre de la prótesis, eso le quita toda la magia", dice Hempstead Wright.

"En el caso del sexo, solo quiero decir que mi madre me dio un sinfín de charlas que me hicieron pasar mucha vergüenza y dijo cosas como: ´Así que, cariño, nada de sexo con hermanos o hermanas, eso está mal´", recuerda.

Aunque lo que sucedió en el set no le afectó, lo que sucedió fuera -en la vida real- fue lo que le hizo entender cómo "Game of Thrones" influyó en su vida.

"En la universidad fue la primera vez que dije: ´Oh, esto no es nada divertido´", dice.

HBO El Bran Stark que regresó a Invernalia era una persona diferente al niño que huyó en la segunda temporada.

Hempstead Wright abandonó sus estudios de matemáticas y música en la Universidad de Birmingham, Reino Unido, en 2017 después de solo ocho semanas de curso por la gran atención que recibió en el campus.

"Anticipé que la gente estaría emocionada, pero no lo vi venir. Eso fue mucho. No podía salir al pasillo sin tener que hacer un selfie, estaba atemorizado de salir y emborracharme porque todos estarían mirando y tomando fotos", recuerda.

Claramente Hempstead Wright se siente más cómodo delante de las cámaras de televisión que frente a los fanáticos, dice que ahora está listo para seguir adelante.

"Solo somos unos ocho del piloto original (de la serie) que sobrevivimos", explica.

"Es realmente extraño. Todos sentimos que hemos vivido toda una vida y una carrera, pero nuestras vidas acaban de comenzar, por lo que es un momento bastante sorprendente", continúa.

"Es realmente emocionante. Es aterrador, pero es emocionante".

