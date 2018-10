XXXTentacion: el rapero "confiesa" en una grabación secreta haber atacado a su exnovia y otros crímenes

Condado de Miami Dade/Getty Images

En una grabación de audio, que se cree fue hecha en secreto en 2016, el rapero XXXTentacion supuestamente admite haber golpeado a su exnovia y haber apuñalado a nueve personas.

En 2016, el artista fue acusado de agresión agravada de una mujer embarazada.

El músico fue arrestado en octubre de ese año por el ataque y la privación ilegítima de libertad de su exnovia, Geneva Ayala.

La fiscalía estatal del condado de Miami-Dade, en Estados Unidos, indicó que el artista, quien murió asesinado de un disparo en junio, "admitió múltiples actos criminales" en el audio al que tuvo acceso.

El cantante de 20 años, cuyo nombre era Jahseh Onfroy, murió en el sur de Florida cuando esperaba el juicio por violencia doméstica, acoso y por presionar a testigos, cargos que él siempre negó.

"Tanto la defensa como el estado creen que la cinta contiene confesiones de actividad criminal", dijo un vocero de la fiscalía.

"Ahora está asustada"

En la grabación, el rapero habla de su exnovia, quien, según él, le había sido infiel.

Bennett Raglin/Getty Images XXXTentacion en la entrega de los premios BET Hip Hop de 2017.

En el audio, el rapero dice cómo empezó a atacarla y añade: "Ahora está asustada. Esa chica está asustada de por vida, lo cual entiendo".

Al principio de la grabación, prometió que la mataría, "si juega conmigo".

Apuñalamientos

Además de las amenazas en contra de su exnovia, el rapero también se refiere a un incidente en el que hubo unos apuñalamientos en Florida.

Jason Koerner/Getty Images El 27 de junio, seguidores de XXXTentacion dejaron flores y recuerdos del cantante a las afueras de donde se celebró su funeral.

"Estoy en (la revista) (Miami) New Times por apuñalar ¿cuántas personas colocaron en las noticias? Dijeron que tres, fueron ocho. En Deerfield".

"Ella ha visto esto", continúa, haciendo referencia a Ayala. "Ella sabe. Está asustada. Cree que la voy a matar".

En enero de 2016, un periódico local de Florida, The Sun Sentinel, reportó que la policía estaba "buscando a la persona que apuñaló a tres personas durante una pelea en Deerfield Beach".

XXXTentacion también admitió, de acuerdo con la fiscalía, apuñalar a su exmanager, un incidente por el cual fue arrestado en el condado Orange, de Florida.

Una madre intermitente

Onfroy nació en el sur de Florida y utilizó el género SoundCloud Rap para cantar contra el racismo.

Jason Koerner/Getty Images Seguidoras de XXXTentacion el día de su funeral.

Las denuncias por violencia doméstica hicieron que la plataforma de música Spotify lo eliminara de sus lista de recomendaciones en mayo. Aunque luego lo restituyó.

Tuvo una infancia dura en la que, al igual que en sus videos musicales, la violencia tuvo un papel destacado.

A sus fanáticos, sin embargo, parecía no importarles (o incluso, atraerles) las tribulaciones del artista: su disco llegó a ocupar el primer puesto de los rankings en Estados Unidos.

Era hijo de una madre adolescente que entraba y salía de su vida y que dejó la crianza de Onfroy en manos de su abuela, amigos de la familia y niñeras.

La violencia fue la herramienta que Onfroy usaba, de niño, para llamar la atención de su progenitora. "Yo solía pegarle a otros niños en el colegio sólo para que ella me hablara, me gritara", confesó en una entrevista publicada a principios de mes por la revista Miami New Times.

Aunque también la utilizaba para defenderla. Según contó en un podcast publicado en la cuenta de Youtube de No Jumper, cuando tenía seis años le "arrancó carne de un mordisco" y "apuñaló con un vidrio roto" a un hombre que le había puesto las manos encima a su madre.

Estrella del SoundCloud Rap

Onfroy se convirtió en el artista más popular del SoundCloud Rap, un género caracterizado por sus ritmos lánguidos y difusos, procedentes de una gran variedad de estilos que incluyen el grunge, el hip-hop y el indie.

Getty Images El rapero XXXTentacion tuvo una corta pero exitosa carrera en el mundo del rap.

Ya convertido en XXXTentacion, lanzó su primer single, "Look at me!". En un video que resume sus contradicciones, el rapero incluye esta canción de letra machista y la acompaña con "Riot", otra en la que habla sobre la violencia racial.

El video musical parece ser una especie de ajuste de cuentas con el racismo en Estados Unidos.

En las imágenes, hace referencia a las muertes de Emmett Till, un adolescente negro asesinado en 1955 por coquetear con una mujer blanca; Philando Castile, a quien un policía disparó en 2016 tras detener su auto y pedirle la licencia de conducir, y Heather Hyer, la activista que el año pasado fue arrollada por un auto mientras protestaba contra supremacistas blancos en Charlottesville.

También se pueden ver escenas que recuerdan a las protestas en Ferguson en 2014 por la muerte de Michael Brown, un joven negro abatido por un policía, y una en la que el rapero ahorca a un niño blanco.

