Unidad de Lucha Contra el Narcotráfico es intervenida por sospechas de corrupción

La Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelicn), una repartición desconcentrada del Ministerio de Gobierno, fue intervenida la tarde del viernes por orden del ministro Carlos Romero, bajo sospecha de corrupción, luego de recibir denuncias de supuesto favorecimiento a un grupo de empresas que ganaban todas las licitaciones para mantenimientos de las aeronaves de los Diablos Rojos y los Diablos Negros que se subieron al Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes) desde 2013 hasta febrero de este año.

El hecho había sido denunciado por Rose Marie Sandoval, diputada de Unidad Demócrata, que aseguró esta semana que el grupo se había adjudicado alrededor de $us 50 millones en contratos. Al hacer una revisión en el Sicoes se pudo constatar este conglomerado de empresas que comparten accionistas entre sí se adjudicó 42 de 46 procesos de contratación reportados en el sistema, mientras que los otros cuatro, correspondiente a los últimos dos intentos de contratación para el mantenimiento de 2019, fueron declarados desiertos.

Es decir, el conglomerado integrado por Horizontal de Aviación Bolivia, Linea Central de Aviación SRL, Aeroend SRL, AM&M Bolivia SRL y Centerline Services se adjudicaron todos los contratos válidos para el mantenimiento y provisión de piezas para los aviones Hércules C-130, Cesna y helicópteros UH-1H que forman parte de la flota de los Diablos Negros y los Diablos Rojos, que corresponden a las fuerzas que luchan contra el narcotráfico.

En total, los contratos adjudicados (licitaciones, modalidad ANPE y contrataciones directas), las empresas ganaron trabajos por un monto de Bs 424,8 millones o $us 61 millones. EL DEBER tomó contacto ayer con el representante legal de dos de estas compañías, pero debido a una recomendación de su abogado, pidió no responder a ninguna de las preguntas realizadas.

“Todo está en proceso de investigación, no queremos entorpecerlo”, justificó el representante de Aeroend y Centerline. El representante legal de Horizontal de Aviación tenía el celular apagado.

Los orígenes

El caso comenzó a hacerse público hace dos semanas, cuando la diputada Sandoval envió varias peticiones de informe al Ministerio de Gobierno, Ministerio de Obras Públicas y Aduana Nacional para saber del movimiento de la Uelicn y de estas empresas contratistas del Estado. En los últimos días, la opositora ofreció conferencias de prensa denunciando irregularidades en las contrataciones y alertando que se estaba por adjudicar dos nuevos contratos que sumaban Bs 70 millones para el mantenimiento de este año.

Eso no llegó a pasar y, el viernes, cuando se tenían que hacer públicas las contrataciones, Romero ordenó la intervención de su unidad desconcentrada. En una entrevista con EL DEBER, el ministro aseguró que ya tenía conocimiento de las denuncias de irregularidades a través de una carta, pero cuando se rastreó al firmante de la denuncia, se encontraron con un trabajador de una funeraria que nada tenía que ver con el mantenimiento de aeronaves.

Este medio tuvo acceso a esa denuncia y detalla una serie de irregularidades en la contratación del mantenimiento de las naves. Una de las formas que se tiene para demostrar el favorecimiento a este grupo es una consulta a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), en la que se pregunta qué talleres tenían la certificación OMA (Operación de Mantenimiento Aeronáutico) para helicópteros UH-1H y la respuesta fue que la única habilitada era Horizontal de Aviación Bolivia.

También se certificaba que no había ningún helicóptero de estas características fabricado por la compañía estadounidense Bell habilitados para volar en Bolivia. Al ser la DGAC una institución que regula a los usuarios privados, no certifica a las aeronaves de uso militar, como la de los Diablos Rojos. Al ser la certificación OMA dada por la DGAC, no había posibilidad de que un taller civil boliviano pudiera estar certificado y contar con la experiencia de trabajo en el país requerida por el Documento Base de Contratación (DBC).

El jueves, se le hizo llegar un cuestionario al ministro de Gobierno, consultándole sobre estos detalles y, luego de la intervención, respondió en persona ayer. Explicó que todo está en proceso de investigación y que se ha suspendido a cinco funcionarios, tres de la Uelicn y dos militares que serán enviados a proceso sumario. “Hemos instruido también una auditoría especial a todos los contratos de servicios de mantenimiento y hemos invitado a transparencia institucional a investigar”, aseguró.

Romero ya no quiso contestar si había detectado que en los documentos base de contratación de las licitaciones mayores (para mantenimiento programado y no programado de helicópteros y aviones de los Diablos Rojos y Diablos Negros), se aumentaba cada año el requisito de experiencia, o las certificaciones de la DGAC, limitando la puja a solo empresas nacionales, ni si todo esto es un indicio de un intento de favorecimiento a este grupo de empresas que comparten accionistas.

Aseguró que eso sería una afirmación “muy categórica” en estos momentos. La diputada Sandoval, por su parte, espera la respuesta sus pedidos de informe para ampliar sus denuncias.

LOS CONTRATOS

HORIZONTAL DE AVIACIÓN BOLIVIA | Trabaja con los Diablos Rojos y los Diablos Negros desde 2013 y ha conseguido en ese tiempo 17 contratos por la cifra de Bs 417.033.489

LÍNEA CENTRAL DE AVIACIÓN | Entre 2014 y 2016 firmó cinco contratos por un monto de Bs 3.147. 083,57. AM&M Es la más nueva y entre 2017 y 2018 se adjudicó ochos contratos, siete de ellos de compra directa en la provisión de repuestos para aeronaves. Facturó Bs 1.257.048,17

AEROEND | Se adjudicó Bs 3.355.007 por 12 contratos, casi todos de compras menores y uno de reparación mayor no programada.

CENTERLINE SERVICES | Tiene un solo contrato compartido con Aeroend, para la “Adquisición de conjuntos de partes para modernización de aeronaves UH-1H”. Es la empresa que se encarga de la compra de partes para aeronaves en Estados Unidos y comparte el representante con Aeroend.

ENTREVISTA

Carlos Romero, ministro de Gobierno: "Llama la atención que gane siempre la misma empresa"

Carlos Romero admite que tenía en sus manos una denuncia de las supuestas irregularidades en la Uelinc desde el año pasado. Ahora, buscará investigar los supuestos hechos de corrupción.

Ministro ¿es normal que un mismo grupo de empresas se adjudique 42 de los 46 procesos de licitación para mantenimientos de aeronaves que procesó la Uelicn?

El informe técnico lo hace la Fuerza Aérea. Son ellos los que establecen cuáles son los requisitos técnicos y verifican la parte técnica. Ahora, todo eso va a investigación.

¿Se ha suspendido la contratación de este año?

Hemos suspendido la contratación de este año, porque los que se han presentado son los mismos que se presentan siempre.

La Dirección General de Aeronáutica Civil certificó el año pasado que había una sola empresa certificada para el mantenimiento de helicópteros UH-1H, ¿se puede hacer una licitación nacional con una sola empresa?

El problema es que, por la información que se me ha proporcionado hasta el momento, se presentó una empresa chilena y obviamente no podían permitirle acceder a instalaciones militares, por un mínimo criterio de seguridad de Estado. Se presentó una empresa de exfuncionarios de la NAS, que por la calificación técnica no darían las posibilidades y aparentemente dos empresas colombianas, que están en esta disputa permanente. Lo que hemos pedido es que se investiguen otras empresas que, si bien no se presentan, podrían motivárselas para que compitan. El mercado boliviano es muy pequeño. Este problema lo he tenido con los helicópteros Superpumas y convoqué a los franceses para que me expliquen por qué había un servicio tan discontinuo, que hacía que se complicara la disponibilidad de naves, y la explicación era la misma: el boliviano es un mercado muy pequeño, tienen que mantener unas cuantas aeronaves y prefieren atender contratos más grandes. Pero, evidentemente, hay observaciones administrativas y lo extraño es que yo recibí una denuncia como ministro de Gobierno, escrita por un ciudadano y cuando intentamos tomar contacto con esta persona, los datos no coincidían.

¿No hubo denunciante?

Esta persona dijo que habían utilizado su nombre, que trabajaba en una funeraria y que no había estado relacionado con el mantenimiento de aviones o helicópteros. Este es un peruano que reside en La Paz. Nos costó investigar porque había un nombre y una cédula de identidad que no coincidían y ningún teléfono de contacto. Cuando lo encontramos, nos dijo: “Yo nunca he estado involucrado en ninguna denuncia”. Pese a lo extraño del origen de la denuncia, que no es de la diputada Sandoval sino de esta persona, hemos instruido una investigación muy rigurosa, como siempre en estos casos, como ocurrió en el caso de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados, seremos muy transparentes al presentar los resultados.

¿Hubo favorecimiento a través de los pliegos de licitación?

No estoy en condiciones en decir que los pliegos hayan sido acomodados, pero llama la atención que gane la misma empresa y por eso estamos investigando. ¿Quién califica? hay una comisión paritaria entre los Diablos Rojos y Negros de los miliares, que califican la parte técnica, y los funcionarios de Uelicn que es la unidad desconcentrada del Ministerio.